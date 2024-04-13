حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة بعدة مناطق بحى الضواحى ببورسعيد 

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحى بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة العامة بعدد من مناطق وقطاعات وشوارع الحى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات سمر الموافى رئيس حى الضواحي، لإظهار الحي بشكل حضاري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين عقب عيد الفطر المبارك واستعدادًا لموسم الامتحانات.



حيث قامت المعدات التابعة للحى وعمال إدارة تحسين البيئة برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات وتجريف الرمال بامتداد شارع مصطفى كامل وبمناطق زمزم القديمة وخديجة ب والحراسات وA2، وحول محيط مبنيى مديرية التربية والتعليم والمديرية المالية وخلف محطة شركة الغازات بشارع محمد على وبامتداد شارعي العبور و23 ديسمبر.

تواصل أعمال رفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين وتفريغ صناديق القمامة

وقد أكدت سمر الموافى رئيس حى الضواحى على استمرار أعمال رفع كفاءة النظافة وتجميل الشوارع الرئيسية والميادين وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، والتأكد من عدم وجود أى سلبيات تواجه المواطنين، وشددت على استمرار العمل يوميًا على فترتين صباحًا ومساءً بكل مناطق وشوارع الحى للحفاظ على النظافة العامة والصحة العامة للمواطنين.

متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة



كما تابعت رئيس حى الضواحي، صباح اليوم، أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بعدد من شوارع الحى، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لرفع كفاءة الإنارة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

وقامت إدارة الكهرباء بالحي بإصلاح وصيانة وعزل وتأمين عدد من أعمدة الإنارة العامة، وإعادة إنارة الأعمدة المطفأة بامتداد شوارع أسوان ومصطفى كامل وعبدالرحمن شكري.

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة