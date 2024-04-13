السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة ريال مدريد.. مانشستر سيتي يسحق لوتون تاون بخماسية في الدوري الانجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

سحق مانشستر سيتي ضيفه لوتون تاون في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الاتحاد؛ بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وفرض مان سيتي استحواذه على مجريات اللعب والمباراة من بداية اللقاء وضغط على دفاعات الخصم من أجل تسجيل هدف مبكر يؤكدون به استحواذه وسيطرتهم.

وانطلق إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بهجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة من كيفن دي بروين وسدد الكرة في جسد الحارس ثم ارتدت لزميله جيريمي دوكو الذي سدد الكرة وارتطمت بجسد أحد مدافعي لوتون تاون، ووصلت أمام هالاند الذي سدد  الكرة وارتطمت برأس دايكي هاشيوكا، مدافع لوتون تاون، وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وتواصل الضغط من هجوم مانشستر سيتي على دفاعات فريق لوتون تاون مما أجبر الفريق الضيف على التراجع لوسط ملعبه لمحاولة حرمان السيتي من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الثاني، وإبقاء النتيجة على التقدم بهدف على أمل تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وكثف لاعبو مانشستر سيتي هجومهم في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الاول لتسجيل الهدف الثاني ولكن دفاعات لوتون تاون أحبطت المحاولات الهجومية للستيسنز.

وكاد كيفن دي بروين أن يضيف ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 44 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس، وتحولت لركنية نفذها جوليان ألفاريز وأبعدها دفاع لوتون تاون ووصلت أمام ماتيو كوفاسيتش الذي سددها مباشرة على المرمى واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 1 كرات من الملعب، فيما لم يخلق لاعبو لوتون تاون أي محاولة للتسديد على المرمى  ولم يهاجم مرمى السيتي طوال أحداث الشوط.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق لوتون تاون.

واستمر استحواذ وضغط لاعبي مانشستر سيتي خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة لزيادة تقدمهم في النتيجة.

وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 64 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل  السيتي على ركلة جزاء بعد عرقلة جيريمي دوكو داخل منطقة الجزاء وسجلها إرلينج هالاند في الدقيقة 76.

فيما سجل روز باركلي هدف لوتون تاون الوحيد في الدقيقة 81.

وأضاف جيريمي دوكو الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 87.

واختتم يوشكو جفارديول حفلة أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.


واستحوذ لاعبو مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح لوتون تاون.

ورفع مانشستر سيتي رصيده لـ73 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري الانجليزي مؤقتًا، فيما توقف رصيد لوتون تاون عند 25 نقطة في المركز الـ18.

مانشستر سيتى لوتون تاون الدورى الانجليزى ريال مدريد البريميرليج

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