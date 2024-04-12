كلوب يتحدث عن ردة الفعل بعد الخسارة أمام أتالانتا وعودة المصابين

تحدث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، عن خسارة فريقه أمام أتالانتا بالدوري الأوروبي، معتبرًا أن الفريق قدم أداءً سيئًا ولكن ما زال بإمكانه المحاولة.

وخسر ليفربول أمام أتالانتا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة كريستال بالاس: "أولًا وقبل أي شيء يجب عليّ تحمل الخسارة، هذه هي المهمة التي أقوم بها، قدمنا أداءً سيئًا ولكننا لم نكن سيئين بشكل عام، الشيء الجيد من هذا الأداء السيئ هو أننا من السهل أن نلعب أفضل من ذلك، علينا البدء من هذه النقطة".

ويلتقي ليفربول نظيره كريستال بالاس، بعد غدٍ الأحد في مباراة الجولة الـ33 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

وعن حديثه مع لاعبيه عقب الخسارة، أجاب كلوب: "قُلت للاعبين اذهبوا لمنازلكم، لا أحد سينام بشكل رائع اليوم - يقصد يوم المباراة- ثم نجتمع غدًا ثانية ونبدأ الاستعدادات لمباراة بالاس".

وواصل: "لا أستطيع ضمان عدم نقل إحباط خسارة أتالانتا لمباراة كريستال بالاس ولكنها مهمة يجب أن أقوم بها".

وأكمل: "علينا إظهار ردة فعل مختلفة بنسبة 100% ولكن لا يمكنني أن أخطط لردة الفعل بعد المباراة بـ20 دقيقة، سأفكر في ذلك، ليست تلك المرة الأولى التي أخسر فيها بحياتي، لكني أعدكم سنظهر ردة فعل".

وأردف: "لعبنا بشكل جيد بمختلف التشكيلات خلال الموسم الجاري ولكن بالأمس لم نلعب بشكل جيد لأن الخطة لم تنجح ويمكنكم وضع هذه الجملة كعنوان رئيسي".

واستكمل: "لم تكن هناك فرصة لمشاركة أرنولد ضد أتالانتا، لقد كان على دكة البدلاء لأننا كان مسموحًا لنا بتواجد 23 لاعبًا فقط في القائمة، لقد خاض حصتين تدريبيتين فقط، وديوجو جوتا لم يخض أكثر من ذلك ولكن المعلومات من الفريق الطبي تقول إن هناك تقدمًا لذا بإمكانه اللعب أكثر".

وواصل: "لا يوجد ضغط، إنه الموقف الحالي ووظيفتي ليست الأسهل في العالم وليست الأصعب كذلك ولكن الأمر يتعلق عندما يكون لديك لاعبون فيجب التأكد من جمعهم معًا في الملعب وتسيير الأمور بطريقة ما".

وعن عودة مصابي الفريق، أجاب: "نحتاج جميع المصابين ونحتاج أن يكونوا لائقين بدنيًا ولديهم الشدة ومليئين بالرغبة وليس حجج مثل أفتقد لحدة اللعب أو لم ألعب منذ فترة طويلة".