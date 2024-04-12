الكشف عن تفاصيل وتطورات الحادث المرورى لأبناء هارى كين فى ألمانيا

كشف متحدث باسم الإنجليزي هاري كين، لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، عن تطورات إصابة أبنائه الثلاثة في حادث مروري بألمانيا.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية عن إصابة 3 من أبناء هاري كين في حادث مروري وقع خارج مدينة ميونيخ، يوم الإثنين الماضي، أثناء تواجد كين في لندن لخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ضد أرسنال.



وأكد المتحدث باسم فوج الإطفاء في هونشافتلارن عدم وجود إصابات خطيرة مشيرًا إلى أن الحادث بدا أسوأ مما كان عليه في الواقع.

وقال المتحدث باسم هاري كين في تصريح نقلته صحيفة Her الأيرلندية: "الأطفال بحالة جيدة وذهبوا للمستشفى من أجل فحص روتيني".

وأفادت الصحيفة أنه لا يوجد أي تأكيدات على أن أي من كيت، زوجة هاري كين، أو أطفالهما كانوا في السيارة وقت وقوع الحادثة.

وسبق أن أشارت صحيفة ديلي ميل إلى أنه لم يتعرض أي من الأطفال الثلاثة لإصابات خطيرة، فيما ذكر المتحدث باسم فوج الإطفاء أنهم كانوا محظوظين لخروجهم من هذا الحادث سالمين.

وقالت الشرطة البافارية أن سيارة من نوع رينو يستقلها 4 أشخاص كانت تعبر تقاطع طرق عندما اصطدمت بسيارة من نوع مرسيدس كانت تستقل أطفال هاري كين، والذين تترواح أعمارهم بين ثلاثة وسبعة أعوام على طريق خارج المدينة، وارتطمت السيارة من نوع رينو بأخرى من نوع لاند روفر.

وأفادت الشرطة أن الأشخاص الـ8 المتواجدين في الحادث تعرضوا لإصابات طفيفة من بينهم امرأة تم نقلها إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر، وتجري الشرطة تحقيقاتها في ملابسات الحادث.

ويلعب هاري كين ضمن صفوف فريق بايرن ميونخ منذ انضمامه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي توتنهام هوتسبير الانجليزي.

وشارك منذ انضمامه في 38 مباراة وسجل 39 هدفًا وصنع 12 لزملائه.