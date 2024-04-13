البريميرليج: السيتي يتقدم على لوتون تاون بهدف عكسي في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على ضيفه لوتون تاون في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ33 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وفرض مان سيتي استحواذه على مجريات اللعب والمباراة من بداية اللقاء وضغط على دفاعات الخصم من أجل تسجيل هدف مبكر يؤكدون به استحواذه وسيطرتهم.

وانطلق إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بهجمة مرتدة سريعة بعد تمريرة من كيفن دي بروين وسدد الكرة في جسد الحارس ثم ارتدت لزميله جيريمي دوكو الذي سدد الكرة وارتطمت بجسد أحد مدافعي لوتون تاون، ووصلت أمام هالاند الذي سدد الكرة وارتطمت برأس دايكي هاشيوكا، مدافع لوتون تاون، وسكنت الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل لاعبي مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وتواصل الضغط من هجوم مانشستر سيتي على دفاعات فريق لوتون تاون مما أجبر الفريق الضيف على التراجع لوسط ملعبه لمحاولة حرمان السيتي من الوصول للمرمى وتسجيل الهدف الثاني، وإبقاء النتيجة على التقدم بهدف على أمل تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني.

وكثف لاعبو مانشستر سيتي هجومهم في الدقائق الخمسة الأخيرة من عمر الشوط الاول لتسجيل الهدف الثاني ولكن دفاعات لوتون تاون أحبطت المحاولات الهجومية للستيسنز.

وكاد كيفن دي بروين أن يضيف ثاني أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 44 من تسديدة على حدود منطقة الجزاء، وتصدى لها الحارس، وتحولت لركنية نفذها جوليان ألفاريز وأبعدها دفاع لوتون تاون ووصلت أمام ماتيو كوفاسيتش الذي سددها مباشرة على المرمى واعتلت العارضة.

وسدد لاعبو فريق مانشستر سيتي 5 كرات على المرمى من 16 محاولة وخرجت 1 كرات من الملعب، فيما لم يخلق لاعبو لوتون تاون أي محاولة للتسديد على المرمى ولم يهاجم مرمى السيتي طوال أحداث الشوط.

واستحوذ مانشستر سيتي على مجريات اللعب بنسبة 75% مقابل 25% لصالح فريق لوتون تاون.