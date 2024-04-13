السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: مصر تسعى لوقف إطلاق النار فى غزة وستظل داعمة للقضية الفلسطينية

النائبة منال نصر
النائبة منال نصر

ثمَّنت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولية، لافتة إلى أن هذه التحركات تستهدف وقف إطلاق النار على غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

txt

برلمانية: موقف الرئيس السيسي تجاه دعم القضية الفلسطينية يدعونا جميعا للفخر

وأوضحت "نصر"، في تصريحات صحفية لها، أن موقف الرئيس السيسي مُشرِّف للغاية بشأن القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والدأب المستمر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح والإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية لشعب القطاع.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإنقاذ الأطفال والنساء في غزة، من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بشأن الشعب الفلسطيني.

txt

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من "جوتيريش" والأخير يشكر مصر لدورها بالتهدئة

وأشارت النائبة منال نصر إلى أن مصر تسعي في كل الاتجاهات لوقف إطلاق النار، وأن الدولة المصرية قدمت النموذج الإنساني الفريد من نوعه في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفع والإسقاط الجوي المستمر للمساعدات الإنسانية المختلفة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مصر ستظل دومًا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت النائبة منال نصر المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

إنهاء وقف إطلاق النار في غزة تحركات الرئيس السيسي النائبةمنال نصر مجلس النواب القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

برلمانى: تزايد معدلات الإفراج الجمركى عن البضائع يُسهم فى ضبط الأسواق

"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ مطروح بعيد الفطر ويهديه درع الحزب

برلمانية تُشيد بتوجيهات الرئيس لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية فى موازنة 2025

مجدى مرشد نائب رئيس حزب «المؤتمر»: الحوار الوطنى حرّك المياه الراكدة وأحدث نقلة سياسية مهمة

"المصريين الأحرار" يهنئ محافظ السويس والأهالي بعيد الفطر المبارك

برلماني: الرئيس السيسي يثبت دومًا أن مصر لا تنس تضحيات أبنائها الشهداء

بجهود برلمانية.. توريد وتركيب وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صدر شبين الكوم

محافظ أسيوط يستقبل وفد "المصريين الأحرار" للتهنئة بعيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

بالأماكن والمساحات والأسعار.. تفاصيل الطرح الجديد لشقق سكن لكل المصريين 2024

عاجل.. نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

فاجعة فى كفرشكر.. طالب يقتل زميله طعنًا بعد مشاجرة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعرف موعد عيد الأضحى 2024 بالميلادي.. عدد الأيام المتبقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

من يسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية " الحرس الثوري الإيراني" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله