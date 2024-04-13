برلمانية: مصر تسعى لوقف إطلاق النار فى غزة وستظل داعمة للقضية الفلسطينية

ثمَّنت النائبة منال نصر، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، تحركات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدولية، لافتة إلى أن هذه التحركات تستهدف وقف إطلاق النار على غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأوضحت "نصر"، في تصريحات صحفية لها، أن موقف الرئيس السيسي مُشرِّف للغاية بشأن القضية الفلسطينية، ووقف إطلاق النار والدأب المستمر في إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح والإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية لشعب القطاع.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وإنقاذ الأطفال والنساء في غزة، من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بشأن الشعب الفلسطيني.

وأشارت النائبة منال نصر إلى أن مصر تسعي في كل الاتجاهات لوقف إطلاق النار، وأن الدولة المصرية قدمت النموذج الإنساني الفريد من نوعه في إرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفع والإسقاط الجوي المستمر للمساعدات الإنسانية المختلفة.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن مصر ستظل دومًا على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت النائبة منال نصر المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.