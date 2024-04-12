تألق هافيرتز يدفع أرسنال للتراجع عن ضم إيفان تونى

هناك احتمالية لتراجع إدارة نادي أرسنال في خططها للتعاقد مع إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب تقارير صحفية.

وارتبط اسم إيفان توني بالانضمام لصفوف أرسنال عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تألقه مع فريقه عقب عودته من فترة الإيقاف التي تعرض لها بسبب تورطه في بعض عمليات المراهنات، إذ شارك في 13 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن تألق الألماني كاي هافيرتز مع أرسنال في مركز المهاجم دفع إدارة النادي لإعادة التفكير مرة أخرى في خطط الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى تقلص فرص انتقال إيفان توني للجانرز عقب نهاية الموسم الجاري.

وشارك كاي هافيرتز في 43 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات، منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 10 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وسبق أن أبدى لي دايكيز، المدير التقني لنادي برينتفورد، رغبة إدارة النادي في بقاء توني قائلًا لمنصة "ذا يونايتد ستاند" ونقلت عنها صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز: "لكي أكون صادقًا مثلما كنا مع ديفيد رايا، اليوم لدينا تطلعات للعب في مستوى أعلى وهو أمر جيد ولكن سيكون ذلك بطريقة ولوائح برينتفورد".

إيفان توني بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نورثهامبتون، وبعد صعوده للفريق الأول في صيف 2013 بعامين انتقل لفريق نيوكاسل يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين عددًا من الانتقالات على سبيل الإعارة، قبل أن يستقر في فريق بيتيربورو في صيف عام 2018، وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لبرينتفورد في صيف 2020.

ومثل إيفان توني المنتخب الإنجليزي في مباراتين سجل خلالهما هدفًا واحدًا، وكانت مشاركته الأولى أمام المنتخب الأوكراني في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.