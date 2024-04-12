الجمعة 12 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تألق هافيرتز يدفع أرسنال للتراجع عن ضم إيفان تونى

إيفان تونى
إيفان تونى

هناك احتمالية لتراجع إدارة نادي أرسنال في خططها للتعاقد مع إيفان توني، مهاجم فريق برينتفورد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب تقارير صحفية.

وارتبط اسم إيفان توني بالانضمام لصفوف أرسنال عقب نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد تألقه مع فريقه عقب عودته من فترة الإيقاف التي تعرض لها بسبب تورطه في بعض عمليات المراهنات، إذ شارك في 13 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، فإن تألق الألماني كاي هافيرتز مع أرسنال في مركز المهاجم دفع إدارة النادي لإعادة التفكير مرة أخرى في خطط الانتقالات الصيفية، مشيرة إلى تقلص فرص انتقال إيفان توني للجانرز عقب نهاية الموسم الجاري.

وشارك كاي هافيرتز في 43 مباراة مع أرسنال في مختلف البطولات، منذ انطلاق الموسم الجاري، وسجل 10 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وسبق أن أبدى لي دايكيز، المدير التقني لنادي برينتفورد، رغبة إدارة النادي في بقاء توني قائلًا لمنصة "ذا يونايتد ستاند" ونقلت عنها صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز: "لكي أكون صادقًا مثلما كنا مع ديفيد رايا، اليوم لدينا تطلعات للعب في مستوى أعلى وهو أمر جيد ولكن سيكون ذلك بطريقة ولوائح برينتفورد".
 إيفان توني بدأ مسيرته ضمن صفوف شباب فريق نورثهامبتون، وبعد صعوده للفريق الأول في صيف 2013 بعامين انتقل لفريق نيوكاسل يونايتد، وخاض منذ ذلك الحين عددًا من الانتقالات على سبيل الإعارة، قبل أن يستقر في فريق بيتيربورو في صيف عام 2018، وقضى معهم موسمين قبل الانتقال لبرينتفورد في صيف 2020.

ومثل إيفان توني المنتخب الإنجليزي في مباراتين سجل خلالهما هدفًا واحدًا، وكانت مشاركته الأولى أمام المنتخب الأوكراني في تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ارسنال إيفان توني برينتفورد الانتقالات الصيفية كاي هافيرتز

مواد متعلقة

سبب مرض دى بروين قبل مواجهة الريال ومان سيتى

مارسيل كولر يُهدد لاعبى الأهلى قبل مواجهة زد.. والاستبعاد ينتظر هؤلاء

مدرب سبورتنج لشبونة ينفى أنباء ارتباطه بتدريب ليفربول

إدارة برشلونة تُحاول إقناع تشافى بالتراجع عن قرار الرحيل

صحيفة إيطالية: باريس سان جيرمان مستعد لكسر عقد أوسيمين مع نابولى

المرشحون لجائزة أفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أستون فيلا يراقب دومفريس لضمه الصيف المقبل.. وإدارة إنتر لا تُمانع

أرسنال يهزم برايتون بثلاثية ويخطف صدارة البريميرليج مؤقتًا

الأكثر قراءة

طعن وخنق حتى الموت.. المتهمون بقتل مدرس الجمالية: "بعنا التوك توك بـ 15 ألف وهربنا"

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

تعرف على قائمة أفلام عيد الفطر 2024 فى السينما وأماكن عرضها

سعر تذكرة حديقة الحيوان في عيد الفطر 2024

وزارة العمل تُتَابِع تنفيذ قرار إجازة عيد الفطر لعمال القطاع الخاص

تجاوزت الـ9 ملايين جنيه.. إيرادات قياسية لفيلم "شقو" فى ثانى أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

ماجد حبته

اتفاق أوروبى مع الشيطان!

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: نحو تأريخ واقعى للتطهير الصهيونى العرقى فى فلسطين

لواء. محسن الفحام

القائد والقدوة

علي سعدة

ذكريات العيد.. الكونستابل وأنا

محمد عبدالعزيز

كيف عيدك يا أمهم؟

محاسن السنوسي

انهيار أسرار العرافة على مسرح الدراويش

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

صور

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

فرحة المصريين بعيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

الوعد الكاذب من نتنياهو لبايدن.. لا زيادة فى المساعدات والمجاعة تضرب غزة

فى اليوم الـ189 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته وقصفه المدفعى على غزة

رئيس الموساد يؤكد لحكومة نتنياهو استحالة التفاوض على إطلاق سراح جميع المحتجزين