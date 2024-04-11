الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

فى ثانى أيام العيد.. الشرطة توزع الهدايا على المواطنين بالشوارع (صور)

جانب من توزيع الشرطة
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين

شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بـعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الورد والهدايا على المارة ومستقلي السيارات. 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعى بجانب الدور الأمنى فى جميع المناسبات والاحتفالات.

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 لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تسهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
جانب من توزيع الشرطة الهدايا على المواطنين
الشرطة توزع الهدايا الشرطة عيد الفطر المبارك توزيع الورود وزارة الداخلية الدور الاجتماعي

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