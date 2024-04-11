الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"حقوق الإنسان" بالنواب تثمن الإفراج عن 3438 من نزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة عيد الفطر

طارق رضوان
طارق رضوان

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والإفراج عن 3438 من النزلاء، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي احتفالًا بعيد الفطر المبارك لعام 2024.

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وأكد "رضوان" في بيانٍ أصدره اليوم، أن قرار الإفراج عن هؤلاء النزلاء لقى ارتياحًا كبيرًا لديهم ولدى أسرهم معتبرًا هذا القرار الرئاسي بمثابة خطوة إيجابية نحو حوار وطني حقيقي وفعَّال، مثمنًا هذه الخطوات التي تتم على الأرض في هذا الإطار على وجه التحديد وهذا الملف المهم.

الحوار الوطني

وأعرب النائب طارق رضوان، عن تفاؤله الكبير بالمناخ العام الناتج عن الدعوة إلى الحوار الوطنى وقرارات الإفراج عن المسجونين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تؤكد عزمها لتوفير الأجواء الإيجابية لآمال الشعب المصري خاصة أن قرارات الإفراج على المحبوسين يؤكد أن الدولة المصرية تسعى لسياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحق التعبير في الرأي.

وأشار النائب طارق رضوان، إلى أن إجراءات الجمهورية الجديدة سوف تشهد رؤى وأُطر جديدة من كل المصريين من أجل النهوض بالدولة المصرية، مؤكدًا أن قرارات الإفراج عن المسجونين تسعده وتسعد كل المصريين خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعطى أكبر اهتمام لهذا الملف وهو شخصيًا وراء كل هذه الإجراءات المختلفة من أجل المصريين وهي بادرة طيبة للحوار الوطني وردًا على كل المشككين الذين يحاولون النيل من الدولة وقياداتها.

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