وفد كنيسة مارى جرجس يهنئ رئيس مركز الداخلة بعيد الفطر

استقبل اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الخميس، وفد من كنيسة مارى جرجس بالداخلة بقيادة القس مرقص شفيق راعى الكنيسة، وذلك لتقديم التهنئة لرئيس المركز وأهالي الداخلة بعيد الفطر المبارك

بحضور النائب حمدى محمد حسن عضو مجلس النواب، والنائب محمد على عبد الغني عضو مجلس الشيوخ، وعربى كامل يمانى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد



ونقل القس مرقص شفيق راعي كنيسة ماري جرجس بمركز الداخلة تهنئة جموع المواطنين المسيحيين لرئيس المركز ولجميع أهالي الداخلة، معربا عن تمنياته بكل الخير والسلام والمحبة لجميع أهالي مركز الداخلة ودوام الاستقرار الأمني والرخاء الاقتصادي بكافة ربوع بلادنا الغالية مصر.

القس شفيق: كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا واحدة



ولفت "شفيق" بأننا كلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة، وساهم ذلك فى تحقيق ملحمة من الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كافة قطاعات العمل بما يصب فى صالح المواطنين.

و أشار إلى أنهم يحرصون على تبادل التهانى مع محافظ الوادي الجديد لتقديم التهنئة فى الأعياد، وفى ظل أجواء من الأخوة والمحبة.

رئيس مركز الداخلة: هذه الزيارة أبلغ تعبير علي المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد

وعبر اللواء ياسر كمال رئيس مركز الداخلة عن سعادته البالغة بهذه التهنئة، والتي تؤكد علي سلامة وقوة النسيج الوطني المصري بين أبنائه من المصريين، وهذه الزيارة أبلغ تعبير علي المحبة والمودة الراسخة بين أبناء الشعب الواحد علي مر العصور.

وقدم اللواء ياسر كمال شكره لزيارة وفد كنيسة الأقباط الكاثوليك التى تعكس التعاون البناء والمثمر بين المحافظة والكنيسة، مشددًا على أن روح الإخاء والمحبة تساهم بشكل مباشر فى تحقيق التنمية والعمران تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات والوصول إلى ما نصبو إليه من آمال وطموحات.