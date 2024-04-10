محافظ الوادي يهنئ مرضى مستشفى الخارجة التخصصي بعيد الفطر

زار اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم التهنئة للمرضى والعاملين بالمستشفى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكان برفقته السيد إبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور هشام بكر، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

واطمئن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى وهنأهم بحلول العيد، كما قدّم لهم الهدايا العينية والنقدية، مُتمنيًا لهم الشفاء العاجل.

كما تفقّد سير العمل بأقسام المستشفى المختلفة، مُوجهًا بانتظام تواجد الأطقم الطبية خلال أيام العيد وفقًا للنوبتجيات؛ لاستقبال الحالات الطارئة والتعامل الفوري معها، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

محافظ الوادي الجديد يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة حديقة "٣٠ يونيو" بالخارجة

وسط أجواءٍ احتفالية تعمها البهجة والفرحة بقدوم العيد، أدّى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بساحة حديقة "٣٠ يونيو" شمال مدينة الخارجة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وقيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وشهدت الصلاة إقبالًا كثيفًا من المواطنين الذين حرصوا على آداء صلاة العيد. حيثُ أُقيمت العديد من الفعاليات الاحتفالية، والتقطت الصور التذكارية ووزعت الهدايا على الأطفال ابتهاجًا بقدوم العيد. وقدّم المحافظ التهنئة لجموع المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، راجيًا الله أن يعيده على الوطن الغالي مصر وعلى الأمة العربية بالخير والأمن والسلام.