الأربعاء 10 أبريل 2024
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محافظات

عادات وتقاليد أهالي الوادي الجديد في العيد (صور)

اهالي الواحات على
اهالي الواحات على الطبلية في اول ايام العيد

عادات وحاتية أصيلة لا تغيب عن المنازل الريفية ومتواجدة في كل بيت بالوادي الجديد، وخاصة في الأعياد والمناسبات السعيدة، وهي تواجد بعض الأكلات التي يعشقها أهل الواحات مثل المحشي والممبار اللذان يتواجدان بصفة دائمة في مائدة إفطار أول أيام العيد.

وأكدت فاطمة جبريل إحدى سيدات الواحات بالوادي الجديد، أن "الطبلية الواحاتية"، تتصدر المشهد الأول بعد صلاة عيد الفطر المبارك في أحياء وشوارع واحات الوادي الجديد بعد تجمع الأهالي وتناولهم وجبة الإفطار المداوم عليها في الأعياد.

وأضافت فاطمة، أن أهالي الواحات يداومون على إفطار أول أيام العيد بالمحشي والممبار واللحمة والشلولو وغيرها من الأكلات التي تحتوي على بعض العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والرغبة بالشبع بعد صيام دام لثلاثين يوما خلال شهر رمضان

وأوضحت أن من عادات وتقاليد أهل الواحات بالوادي الجديد، وما زالت متواجدة حتى الآن إحضار الطعام للأهل والزائرين والمترددين إلي المنازل والبيوت للتهنئة بالعيد بتقديم صينية الرز بالكبدة والمحشي الأكلات المشهورة في العيد والتي يتم طبخها في البيوت الواحاتية على موقد من الطين والخشب لتعطي نكهة جميلة يعشقها أهالي الواحات بالوادي الجديد.

ويقول أمين أحمد ابراهيم أحد أهالي الوادي الجديد، إن محافظة الوادي الجديد تعتبر من المحافظات التي تحافظ على العادات والتقاليد، والتي تعد من الموروثات التي يعتز بها مواطنوها على مر الأجيال، وأعتاد الكثير من أبناء المحافظة، على تناول العيش الشمسي والتمر المبلل باللبن، في معظم أيام عيد الفطر المبارك، خاصة في موائد الإفطار الخفيفة، بينما لا تخلو مائدة من "الممبار المحشو بالكبد" والشلولو في وجبة الغداء عند العديد من أبناء الوادي الجديد.

وأضاف أننا حريصون على تعليم الأطفال والنشء أهمية اتباع العادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد أبرزها الطبلية الواحاتية والتي يلتف حولها الاهل والاحباب والتي دائما هي حلقة الوصل بيننا، فليتف حولها الكبير والصغير والغني والفقير تبعد الخصام والنزاع بيننا وهي من افضل العادات في الوادي الجديد

وتجتمع اهالي الوادي الجديد، بعد صلاة العيد مباشرة حول الطبلية الواحاتية لتجمع الأهل والجيران على مائدة واحدة لتناول وجبة الإفطار عقب أداء الصلاة وتبادل التهنئة وقراءة الفاتحة على أرواح المتوفين من الجيران والأهل والأحباب

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