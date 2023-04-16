على الطبلية .. " الرز بالكبدة والقورمة " اهم أكلات أهالي الواحات في عيد الفطر

تتسابق الأسر الواحاتية في أول أيام عيد الفطر المبارك لتحضير الطعام للزائرين والمترددين من الاهل والاقارب للتهنئة والمحبه وصلة الأرحام بالعيد كعادة سنوية يعتادها أهالي الواحات وهي ومن وصايا النبي، "صلى الله عليه وسلم" في العيد، وأهم شيء يفعله المسلم في العيد هو صلة الأرحام، وأمرنا الله ببرها ووصلها، ومن يصل رحمه يزيد الله في عمره.



ومن أهم العادات في الواحات إحضار الطعام للزائرين والمترددين إلي المنازل والبيوت بتقديم صينية الرز بالكبدة والقورمة الاكلات المشهورة في العيد والتي يتم طبخها في البيوت الواحاتية على موقد من الطين والخشب لتعطي نكهة جميله يعشقها أهالي الواحات بالوادي الجديد

يقول الحاج رشاد سفينه طباخ متنقل بالوادي الجديد، أن بعض الأسر الواحاتية تتفق معه قبل العيد بأسبوع كامل لتحضير الطعام للزائرين والمترددين على المنزل يوم العيد لتقديم واجب التهنئة وصلة الأرحام للاهل والاحباب، وعمل الأكلات الشعبية الواحاتية التي يعشقها أهالي الواحات وأهمها " القورمة" فهي تصنع من البصل صغير الحجم بعد تقشيرة وغسلة جيدا بالماء ويوضع في حله أو إناء كبير ويشعل النار عليه ويضاف إليه الصلصه والشوربة بكميات كبيرة ويضاف عليها السكر بديلا عن الملح وتمزج جيدا وتترك حتي تطهوا جيدا وتؤكل ساخنه بالعيش الشمسي أو الغيش المرحرح كما تضاف شوربتها على الرز وتؤكل بالملعقه

وأضاف رشاد أن هذه الأكلة الجميله التي يحبها كل مواطن واحاتي ويصنعها كافة الطباخين في الموالد والافراح والاحتفالات الواحاتية بجميع القري والمدن وهي أكله شعبية توارثها الجيل الجديد من اجداد الزمن الجميل

ويؤكد حمدي حسين طباخ واحاتي بمركز الداخلة، أن من أهم ما يميز واحات الوادر الجديد الاكلات الشعبية الواحاتية التي يعشقها المترددين عليها فمنها على سبيل المثال الكبسة والمقلوبه والشلولو والماندي المدفون والرز بالكبدة والقورمة وغيرها من الأكلات التي تقدم للاجانب والسياح وقت زيارت الاثار الموجودة في الواحات ، اما الرز بالكبدة والقورمة يقدمان في الاحتفالات بالموالد او إقامة أفراح اسرية وفي حفلات الزواج ، حيث تقام وليمه توضع عليها الرز بالكبدة والقورمة بخلاف السلطه والشوربة واللحمه

وقال حمدي أن العيد في الوادي الجديد غير أي محافظة اخري فمنذ الصباح والجميع يطوف على المنازل والبيوت للتهنئة وصلة الارحام والجلوس مع الاخرين على طبلية واحدة لتواصل " العيش والملح" مع بعضهما وهذا ما يزيدهم ترابط وتلاحم بأهالي الواحات