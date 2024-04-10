الأربعاء 10 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حدائق الوادى الجديد تستقبل المواطنين فى أول أيام العيد

حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد

احتفلت محافظة الوادي الجديد بأول أيام عيد الفطر المبارك بالذهاب إلى الحدائق والمتنزهات وملاهي الأطفال في جو يسوده الحب والفرحة بين الأهل والأحباب وسط إقبال كبير من المواطنين للاحتفال والخروج والتنزه بالعيد.

وشهدت الحدائق والمتنزهات إقبالًا كبيرًا من أهالي الوادي الجديد وسط اعتدال الجو وفرحة كبيرة بين الأطفال والشباب في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما شهدت الأماكن الأثرية والتراثية والآبار الاستشفائية إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث شهدت قرية القصر الإسلامية والمزوقة ومنطقة البجوات ومعبد الغويطة ومعبد هيبس بمركز الخارجة إقبال غير مسبوق من العائلات والشباب للاستجمام في هذا الخلاء وكذلك ركوب الخيل والجمال وتأجير الدراجات والاسكوترات المتاحة في هذه الأماكن لاستكمال فرحة العيد في أول أيامه.

وفي مدينة الداخلة، ثاني أكبر مدن المحافظة حرص العديد من المواطنين بمختلف المحافظات، على حضور عيد الفطر المبارك وسط ذويهم وأسرهم وشهدت مراكز الشباب والقرى السياحية توافد الكثير من الأهالي للاحتفال بعيد الفطر وحرص العديد من المواطنين على أن يقوموا بزيارة الأسر والأصدقاء وتبادل التهاني بالعيد. 

وشهدت مراكز الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إقبال كبير من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك في إطار انطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالقرى والمدن.

وتتمتع محافظة الوادي الجديد بمساحات شاسعة وخضراء في جميع أنحائها، مما يجعلها واحدة من أفضل الوجهات السياحية والأثرية والتراثية في الجمهورية، وربما حتى في العالم.

وتُعتبر الوادي الجديد واحدة من أفضل المحافظات في الجمهورية، حيث تحتوي على العديد من الأماكن الحديثة المناسبة للتنزه في جميع المناسبات. وخاصة عيد الفطر المبارك، ونجحت المحافظة في تخصيص بعض المساحات والأماكن لإنشاء حدائق عامة وخاصة، بهدف أن تكون متنفسًا للمواطنين والأهالي عند الحاجة إليها.

حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
حدائق الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد أول أيام عيد الفطر الحدائق والمنتزهات الأهل والأحباب للاحتفال والخروج والتنزه بالعيد

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