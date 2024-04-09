تعرف على أماكن وساحات الخلاء لأداء صلاة العيد بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن وساحات الخلاء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز المحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

اعتماد 11 ساحة كبرى و141 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وتم اعتماد 11 ساحة كبرى،141 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، جاءت على النحو التالي:

في مركز الخارجة تم تحديد حديقة 30 يونيو بطريق المطار، مركز شباب الخارجة، نقابة الأطباء، ونادي الخارجة الرياضي بمدينة ومركز الخارجة

وفي مركز الداخلة حددت المحافظة ساحتين، هما نادي الداخلة الرياضي، ومركز شباب قرية الجديدة،

وفي الفرافرة حددت المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف ساحة مركز شباب الفرافرة لأداء الصلاة،

وفي مركز باريس تم اختيار ساحة مركز شباب باريس لأداء صلاة العيد.

وفي مركز بلاط حددت المحافظة أكثر من ساحة، جاءت على النحو التالي:

المنتزه العام بمركز بلاط، قرية تنيدة، وقرية البشندي التابعة لمركز بلاط.

توفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكل المواقع

صرح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش ١١ ساحة كبرى و١٤١ مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام بكل مسجد وساحة؛ لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه الزملوط" بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكل المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.



محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات والمرافق بالتزامن مع عيد الفطر المبارك

وجّه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات والمرافق الحيوية بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمراكز؛ لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق للتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية وضبط أسعارها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع حالة الطوارئ داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تواجد الأطباء في مناوباتهم. وتكثيف جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد. ورصد أي تعديات على أملاك وأراضي الدولة من خلال المرور الميداني ووحدة المتغيرات المكانية والتعامل الحاسم معها.