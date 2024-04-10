آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالوادى الجديد (صور)

أدى الآلاف من أهالى محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء هادئة، حيث خصصت مديرية الأوقاف بالمحافظة 11 ساحة لأداء الصلاة، فيما أدى عدد كبير من المواطنين صلاة العيد داخل المساجد والتي بلغ عددها 141 مسجدًا.

وتوافد الآلاف من المصلين من أهالي محافظة الوادي الجديد، إلى المساجد الكبرى والساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك والتى حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وقال الدكتور مختار دياب، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة ومدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مؤكدا

أن المديرية انتهت من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك والتأكيد على تطبيق معايير اختيار المساجد وفقا لتوفير المساحات الكبيرة

وفى وقت سابق، أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن الانتهاء من تجهيز 141 مسجدًا على مستوى مدن وقرى المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات التطهير والتعقيم بكافة المساجد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والضوابط المعلنة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة أماكن وساحات الخلاء لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع مراكز المحافظة تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور مختار دياب مدير عام الأوقاف بالمحافظة.

اعتماد 11 ساحة كبرى و141 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك



وتم اعتماد 11 ساحة كبرى،141 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة، جاءت على النحو التالي:

في مركز الخارجة تم تحديد حديقة 30 يونيو بطريق المطار، مركز شباب الخارجة، نقابة الأطباء، ونادي الخارجة الرياضي بمدينة ومركز الخارجة

وفي مركز الداخلة حددت المحافظة ساحتين، هما نادي الداخلة الرياضي، ومركز شباب قرية الجديدة،

وفي الفرافرة حددت المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف ساحة مركز شباب الفرافرة لأداء الصلاة،

وفي مركز باريس تم اختيار ساحة مركز شباب باريس لأداء صلاة العيد.

وفي مركز بلاط حددت المحافظة أكثر من ساحة، جاءت على النحو التالي:

المنتزه العام بمركز بلاط، قرية تنيدة، وقرية البشندي التابعة لمركز بلاط.

صلاة عيد الفطر بالوادى الجديد

صلاة عيد الفطر بالوادى الجديد

صلاة عيد الفطر بالوادى الجديد