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رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

رسائل تهنئة عيد الفطر
رسائل تهنئة عيد الفطر

حل عيد الفطر المبارك وحلت معه الفرحة والبهجة لذلك يبحث الكثيرون عن رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 لإرسالها والاحتفال مع الأهل والأقارب والاحباب بحلول العيد الصغير المنتظر. 

وننشر في التقرير التالي مجموعة متنوعة من رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024 للاحتفال مع الوالدين والأحباب والأصدقاء بالعيد.

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر 2024

 

  • كل عيد فطر وأنتم لله طائعين، وسيدنا محمد تابعين، لأهاليكم نافعين.
  • أعاد الله عليك العيد بالصحة والهناء، وجعلكم من الفائزين في الدنيا والآخرة، كل عام وأنتم الى الله أقرب.
  • تقبل الله صيامكم وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم بخير.
  • أسأل الله من أعاد العيد، وطوى شهر رمضان الفضيل، أن يمدكم بالعمر المديد، ويتمم عليكم فرحتكم بالعيد، عيدكم مبارك.
  • أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى. تقبل الله طاعاتكم، وأتم بالعيد فرحتكم، وأقر أعينكم بنصر أمتكم.
  • أتوجه إليكم بخالص التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك وأسأل الله أن يجعل حياتكم كلها أعياد وأن يكون عيدا سعيدا لكم ولأسرتكم كل عام وجميع الأحبة والأصدقاء وشعبنا الكرام بألف خير اعاده الله علينا وعليكم بكل خير ومحبة وطمأنينة.
  • قبل زحمة المعايدات أرسل لكم هذه الرسالة حتى أكون أول من قال لكم كل عام وأنتم بألف خير.
  • الكثير منا ينتظر العيد حتى يأتي بسبب التجمعات العائلية والأسرية التي تحدث لا يوجد أجمل من هذه المناسبة السعيدة للتجميع.

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رسائل تهنئة عيد الفطر 

 

  • رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُعزي؟ ومن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.
  • صديقي العزيز وأخي الفاضل كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك جعله الله خير وبركة عليك ووسع لك رزقك وفتح عليك من خيره يارب العالمين
  • اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد، ويجعل حياتك كلها أعيادًا.
  • بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم لكم بأحر التهاني وأطيب الأماني، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وجعل أيامكم كلها فرح وسعادة.
  • عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا العيد المبارك تقبل الله منا ومنكم الطاعات.

 

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