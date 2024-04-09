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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القصير يهنئ الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعى بعيد الفطر

السيد القصير
السيد القصير

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جموع المزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي في مصر، وقيادات الوزارة والعاملين بها وبقطاعاتها وهيئاتها المختلفة بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال وزير الزراعة: “كل عام وجميع العاملين بوزارة الزراعة ومراكزها البحثية وهيئاتها وقطاعاتها ومديرياتها باحثين وموظفين وخدمات معاونة وإداريين وكل من ينتمي إلى الزراعة بخير وسعادة، سائلا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والصحة والعافية”.

وأضاف: “لا يفوتني أن أهنئ أهالينا المزارعين والفلاحين والمربين والمنتجين الزراعيين بحلول عيد الفطر المبارك، أتوجه إليهم بكل التحية والتقدير على العمل والجهد والتفاني والتضحية من أجل الوطن وقياداته، وندعو الله أن يحفظ مصر وأهلها وقياداتها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.. وكل عام ومصرنا العزيزة وشعبها العظيم بكل خير وبركات”.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمربين والعاملين الزراعي في مصر عيد الفطر المبارك

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