الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية -حفظه الله ورعاه- والشعب المصري الكريم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

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وقال وزير الأوقاف في تهنئته: “نسأل الله (عز وجل) أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الرئيس السيسي وعلى مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين، وأن يتقبل الله (عز وجل) صيامنا وقيامنا، وأن يجعل يوم العيد يوم الجائزة لكل من وفقه سبحانه لصيام الشهر الكريم، وأن يديم علينا جميعا فضله، وأن يمن سبحانه وتعالى علينا بكل خير وأن يوفقنا جميعًا للمداومة على طاعته، وأن يفرج سبحانه وتعالى كرب أشقائنا في غزة، وأن يرزقهم الأمن والأمان في وطنهم، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يمن عليها وعلى أهلها بواسع فضله، وأن يجعل أيامها كلها أعيادًا وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليها وعلى أهلها بكل خير”.

الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عيد الفطر المبارك

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