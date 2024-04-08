المشدد 15 سنة لربة منزل تتاجر فى الاستروكس بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة حيازة كمية من مخدر الاستروكس بقصد ترويجها على عملائها في منطقة المطرية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة ف.أ ربة منزل قامت بحيازة مخدر الاستروكس بوزن يصل إلى 5 كيلو جرامات بقصد الاتجار، كما أحرزت بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش، وطلقات نارية.

وكان قسم شرطة المطرية قد تلقى معلومات بقيام المتهمة بحيازة والاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض على المتهمة وبتفتيشها عثر بحيازتها على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.