الإكوادور تستعين بمصر لإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، دينيس توسكانو أموريس، سفير الإكوادور بالقاهرة، حيث تم بحث سبل التعاون بين البلدين فى كل مجالات صناعة البترول والغاز.

وخلال اللقاء، أكد الملا أن فرص التعاون المشترك بين البلدين عديدة وواعدة خاصة فى مجال البترول والغاز، وأن قطاع البترول المصرى على أتم استعداد للتعاون مع الإكوادور فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج فى ظل الخبرات الكبيرة التى يمتلكها الجانبان.

مصر دولة محورية

من جانبه، أكد السفير الإكوادورى أنه يقدر ويحترم مصر كدولة محورية فى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى علاقات الصداقة الوطيدة والاحترام المتبادل بين البلدين والتوافق فى وجهات النظر والرؤى فيما يخص العديد من القضايا الدولية وجهود تحسين معيشة المواطنين، وأعرب عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجالات البترول المختلفة وتبادل الخبرات، فى ظل تمتع مصر بخبرات كبيرة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز خاصة بالمناطق البحرية، لافتًا إلى رغبة عدة شركات بترول من الإكوادور فى القدوم إلى مصر واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز.

وشهد اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والتعدين بالإكوادور للتعاون فى مختلف مجالات الصناعة، كما شهد اللقاء بحث إمكانية استعانة الإكوادور بالخبرات المصرية فى مجال توصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز، وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط.

حضر اللقاء المهندس علاء حجر، وكيل الوزارة للمكتب الفنى.