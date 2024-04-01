الإثنين 01 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هشما رأسه بحجر.. ربة منزل تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها فى المرج

حبس
حبس

بين ليلة وضحاها تحول الحب والغرام لكره وانتقام، بين زوجين بمنطقة المرج، لتخطط الزوجة بمساعدة العشيق للتخلص من زوجها حتى يخلو لها الجو وتتزوج من حبيبها.

تفاصيل اتهام ربة منزل وعشيقها بالتخلص من زوجها بالمرج 

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ من الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة شخص في العقد الثالث من العمر، مصاب في الرأس، وبإجراء التحريات حول الواقعة، تبين أن المجني عليه مبلغ بغيابه، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة قريب الزوجة.

وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وخلال التحقيقات أقر المتهم أنه منذ عام ارتبط عاطفيًا بزوجة المجني عليه، وبعد محادثات بينهما اعترف لها بالحب، وطلب منها الطلاق من زوجها حتى يتمكن من الزواج منها، وعندما طلبت الزوجة الطلاق رفض الزوج.

وتابع المتهم أنه خطط للتخلص من المجني عليه بمساعدة الزوجة وتم استدراج المجني عليه، والتعدي عليه بحجر، ليفارق الحياة.

وتبين من التحريات تخطيط المتهم والزوجة للتخلص من المجني عليها، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبسهما وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.

امن القاهرة النيابة العامة المرور الحوادث التحريات

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