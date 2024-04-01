الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

رسائل المواطنين للرئيس.. مستشار قانوني: ننتظر جني ثمار ما تم إنشاؤه في الولاية الجديدة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال المستشار إسماعيل بركة، المحامي بالنقض والاستئناف، إننا ننتظر من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة جني ثمار ما تم إنشاؤه وتشغيله لتوظيفه وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتشغيل الشباب والقضاء على البطالة.

وأضاف بركة أن المرحلة المقبلة في ظل قيادة الرئيس تعتبر مرحلة حاسمة لوضع المصريين اقتصاديا في مركز متقدم عالمي لا سيما مع الإنفاق الذي تم في بناء مصر الحديثة من طرق وكباري ومنشاءات مختلفة مع وجود عدة استثمارات جانبية وعربية في مختلف المجالات مما يرفع من مستوى دخل الأفراد وتقليل حجم البطالة.

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وتابع: أصبحت مصر في ظل الاستقرار الأمني والاقتصادي وما فيها من أيدي عامله في كافة التخصصات جاذبة للاستثمار في كافة المجالات مما يعود في النهاية على الأفراد وكل ما نطلبه من القيادة الحكيمة والحكومة هو التوسع في المشاريع الصغيرة الأفراد والشركات الصغيرة بحيث توفر لهم حوافز من تقليل أو الإعفاء الضريبي لمده معينة مع تيسيرات بنكية لأخذ رأس مال بفائدة بسيطة لتدوير المشاريع الصغيرة النافعة لحرف ومهن معينة خدمية تعود بالنفع علي الشعب ككل كتنمية وارتقاء بالخدمات سواء كانت صناعية أو تجارية أو إدارية أو سكنية.

واستكمل المستشار القانوني: “نتمنى المزيد من الاهتمام بالزراعة أكثر لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وتوفير العملات الصعبة من خلال استغنائنا عن استيراد المواد الغذائية بالاعتماد على أنفسنا في توفير تلك المواد الغذائية لنا وتصدير الفائض”.

ونوه بضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم الفني والجامعي وأن يكون للأحزاب دور مهم في إثراء الحياة السياسية على نحو يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

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