السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"عيون الحكمة".. سلسلة جديدة تستعيد كتبًا مهمة على محور التنوير

سلسلة عيون الحكمة
سلسلة "عيون الحكمة"

يستعد بيت الحكمة للثقافة بالقاهرة لإطلاق سلسلة جديدة بعنوان "عيون الحكمة"، ليصل بذلك عدد السلاسل التي تصدرها لثلاث سلاسل، هي: (أفق للدراسات النقدية والفكرية - كلاسيكيات التراث العالمي - عيون الحكمة)، وتهدف هذه السلاسل لتعزيز مفهوم النشر المتخصص.

وبحسب بيان صحفي لبيت الحكمة للثقافة، تسعى السلسة للبحث عن الكتب التي ارتبطت بحركة التنوير عبر الحضارات في فروع المعارف المختلفة في المراحل الزمنية المتعددة، الحديثة والقديمة والضاربة في القدم، لتوفرها للقراء مع تسليط الضوء عليها عبر مجموعة من الأنشطة الإعلامية والتوعوية؛ لاستعادة الاهتمام بهذه الكتب وإدراجها ضمن النسيج الثقافي المعاصر.

واختيار اسم "عيون الحكمة" للسلسلة مستوحى من مفردة العين التي استخدمها العرب للإشارة إلى "ذات الشيء أو أصله"، وبذلك تدل مفردة "عيون" على قيمة المختارات التي ستضمها هذه السلسلة في مسيرة الثقافة وفي خريطة التفاعل الروحي والعقلي للحضارة، مما يستحق الحفاظ عليه بتجديد ذكره وإعادته إلى دائرة البحث والنقاش، لتجسير المسافات بين ماضٍ عريق ومستقبل أكثر تحضرًا وحضورًا بالمعنى الفكري والروحي والنفسي؛ لمعادلة طغيان الجانب المادي والتكنولوجي الذي يلهث الإنسان للتأقلم معه وتملك مقاليد التحكم فيه والسيطرة عليه.

وقال د. أحمد السعيد مؤسس بيت الحكمة للثقافة ومديرها: "مما يهذب النفس أن تنهل من العيون الصافية للحكمة التي هي الشريان الذي يصلنا بأسلافنا وسيصلنا بأبنائنا وأحفادنا، عِرفانًا للراحلين ومعروفًا للقادمين، فقد شُيدت الحضارة العربية بجهد يستشرف الغد دائمًا، ويصل بين اللحظة الحاضرة والجذور، وهذا ما تضعه بيت الحكمة للثقافة نصب عينيها في انتقاء الأعمال التي تميزت بالتعبير العميق عن احتياجات العقل المستمرة على مر العصور؛ فالإنسان يتوق إلى المعرفة المحيطة بفروع العلوم والآداب والفنون".

لا تقف سلسلة عيون الحكمة عند نوع فني أو تصنيف بعينه، بل تتجاوز كل ذلك لتختار من كل المعارف ما يمكن التعامل معه بوصفه من عيون الحكمة، لتصبح بذلك هذه السلسلة نواة لكل مكتبة يستأنس بها القارئ، مهما كان النشاط المعرفي الذي ينطلق منه، وأيًّا كانت المرجعيات المهنية التي يتخذها منطلقًا للارتفاع بسقف التقدم البشري.

ومن المقرر أن تمتد السلسلة إلى عشر سنوات، تشهد كل سنة صدور ثلاثين عنوانًا. ومن أوائل الكتب المقرر إعادة تقديمها في طبعات حديثة وفاخرة ضمن السلسلة: "غزليات" حافظ الشيرازي، "فن القصص" لمحمود تيمور، "الأدب والدين عند قدماء المصريين" لأنطون ذكري، "الفن الحر" كامل التلمساني، "مصر والطرق الحديدية" لمحمد أمين حسونة، "جولة بين حانات البحر المتوسط" لعلي الدوعاجي، و"البراجماتزم" ليعقوب فام.

بيت الحكمة للثقافة بالقاهرة عيون الحكمة أفق للدراسات النقدية والفكرية كلاسيكيات التراث العالمي د أحمد السعيد

مواد متعلقة

غياب الرواية المصرية عن جائزة البوكر العربية خلال السنوات العشر الأخيرة.. هل تفوز بها مصر هذا العام؟

قصور الثقافة تكرم الطلاب الفائزين بدورى الإبداع والتميز بأسيوط

إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 28 أبريل الجاري

5 صور من معرض "رمضان زمان".. قطاع الفنون التشكيلية يختتم فعالياته

مسلسل محارب الحلقة 24.. جيهان تتفق مع مساعد حسام المحامي للانقلاب عليه

مسلسل محارب الحلقة 24.. أبناء العم "قلبوا فرح انجي لمآتم"

إلهام حمدان: أطالب بتوزيع المخصصات النقدية للمشروعات الثقافية

خلف الميرى: 5 مطالب ثقافية من الرئيس بعد تنصيبه بولاية جديدة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي قبل موقعة نصف نهائي دوري الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب