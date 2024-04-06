السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تكرم الطلاب الفائزين بدورى الإبداع والتميز بأسيوط

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الجمعة، حفل تكريم مواهب دوري الإبداع والتميز والفنون من طلاب مدارس منفلوط بمحافظة أسيوط، وذلك بمقر جمعية الشبان العالمية بمنفلوط، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم لدعم ورعاية الموهوبين.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه كلمات افتتاحية استهلها ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي موضحا عددا من الجهود المبذولة لنشر الوعي الثقافي بين الشباب، ومؤكدا أهمية دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين في المجالات كافة، لتعزيز قيم المواطنة والانتماء وترسيخ الهوية الوطنية.

ورحب الشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط بالحضور مستعرضا المنجز الإبداعي للدوري وما تضمنه من مسابقات على مدار الأشهر الماضية بين طلبة المدارس في عدة مجالات منها: الشعر تأليفا وإلقاء، والمسرح، والتمثيل، والغناء، والعزف والمعلومات العامة. وأوضح أن الدوري تنافس به ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من 16 مدرسة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، بالتعاون مع إدارة منفلوط التعليمية.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية قدمها الشيخ عادل الحندوي بجانب عقد محاضرة تثقيفية عن فضل ليلة القدر للشيخ قناوي عباس بأوقاف منفلوط، وأقيمت أمسية ألقى خلالها عدد من الشعراء قصائدهم الشعرية المتنوعة ومنهم أحمد عبد الحميد، محمود زناتي، ياسمين عبد الله، أحمد حسان، سيد حسن عبد الرحمن وتم الاستماع إلى مجموعة من المواهب الأدبية الشابة.

واختتمت فعاليات الحفل الذي شهده مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والتعليمية، بتكريم الطلاب الفائزين بدوري الإبداع وعددهم 25 طالبا وطالبة بمنحهم جوائز الدوري وشهادات تقدير، كما تم تكريم أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، الشاعر محمد أبو شناب رئيس نادي الأدب بمنفلوط، خالد عباس رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة منفلوط التعليمية، الشاعر سيد حسن عبد الرحمن، والفنان شعبان المنفلوطي، وقيادات إدارة منفلوط التعليمية ومديري المدارس الفائزة ورئيس جمعية الشبان العالمية بمنفلوط.

دوري الإبداع والتميز إقليم وسط الصعيد الثقافي الوعي الثقافي بين الشباب عمرو البسيوني دعم ورعاية الموهوبين

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