غياب الرواية المصرية عن جائزة البوكر العربية خلال السنوات العشر الأخيرة.. هل تفوز بها مصر هذا العام؟

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، اليوم، موعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة فى دورتها لعام 2024، يوم الأحد 28 أبريل 2023.

وتضمنت القائمة القصيرة ست روايات، تم اختيارها من بين الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة؛ من بينها رواية مصرية هي:" "مقامرة على شرف الليدى ميتسى" لأحمد المرسى من مصر، ورواية "خاتم ريما" لبالي سليمى من سوريا، ورواية "قناع بلون السماء" لباسم خندجقجى من فلسطين، ورواية "سماء القدس السابعة" لأسامة العيسة من فلسطين، ورواية "باهل مكة Multiverse 1945-2009" لرجاء عالم من السعودية، ورواية "الفسيفسائى" لعيسى ناصرى من المغرب.

فلسطين تفوز مرتين خلال 10 سنوات بالجائزة

وخلال السنوات العشر الماضية (2014- 2023) منذ الدورة السابعة للجائزة فى عام 2014 لم تفز أي رواية مصرية بالجائزة؛ حيث فازت كل من رواية فرانكشتاين في بغداد للكاتب العراقى أحمد سعداوي، وفي الدورة الثامنة 2015 فازت رواية الطلياني للكاتب التونسى شكري المبخوت، وفازت في الدورة التاسعة 2016 رواية مصائر: كونشرتو الهولوكوست الدورة الثانية عشر 2019: رواية بريد الليل للكاتبة اللبنانية هدى بركات والنكبة للكاتب الفلسطينى ربعي المدهون، وفازت في الدورة العاشرة 2017 رواية موت صغير للكاتب السعودى محمد حسن علوان، وفي الدورة الحادية عشر 2018 فازت رواية حرب الكلب الثانية للكاتب الفلسطينى إبراهيم نصر الله، وفازت في الدورة الثانية عشر 2019 رواية بريد الليل للكاتبة اللبنانية هدى بركات، وفازت في الدورة الثالثة عشر 2020 رواية الديوان الإسبرطي للكاتب الجزائرى عبد الوهاب عيساوي، وفازت في الدورة الرابعة عشر 2021 رواية دفاتر الورّاق للكاتب الأردنى جلال برجس، وفازت في الدورة الخامسة عشر 2022 رواية خبز على طاولة الخال ميلاد للكاتب الليبى محمد النعّاس، وفازت في الدورة السادسة عشر 2023 رواية تغريبة القافر للكاتب العمانى زهران القاسمي.

بعد غياب الرواية المصرية عن الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” خلال السنوات العشر الماضية؛ هل تفوز رواية "مقامرة على شرف الليدى ميتسى" لأحمد المرسى من مصر المرشحة للقائمة القصيرة للجائزة خلال هذا العام ؟؛ الإجابة تقترب من كونها الرواية الأقرب للفوز بالجائزة.