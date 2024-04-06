إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" 28 أبريل الجاري

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" موعد الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة فى دورتها لعام 2024، يوم الأحد 28 أبريل 2023.

وتضمنت القائمة القصيرة ست روايات، تم اختيارها من بين الروايات التى وصلت إلى القائمة الطويلة؛ وهم:"خاتم ريما" لبالي سليمى من سوريا، "قناع بلون السماء" لباسم خندجقجى من فلسطين، "مقامرة على شرف الليدى ميتسى" لأحمد المرسى من مصر، "سماء القدس السابعة" لأسامة العيسة من فلسطين، "باهل مكة" Multiverse 1945-2009 لرجاء عالم من السعودية، "الفسيفسائى" لعيسى ناصرى من المغرب.

وكانت جائزة البوكر العالمية للرواية العربية، كشفت عن روايات القائمة القصيرة فى دورتها السابعة عشرة لعام 2024، ويحصل كل كاتب وصلت روايته إلى القائمة القصيرة على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز بالجائزة الكبرى على جائزة مالية كبرى قدرها 50 ألف دولار، تضاف إلى الـ10 آلاف دولار.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان وعضوية كل من الأكاديمي التشيكي فرانتيشيك أوندراش والروائي السوداني حمور زيادة والناقد المصري محمد شعير والباحثة الفلسطينية سونيا نمر.

وقال رئيس لجنة التحكيم: "تميزت روايات هذه القائمة بالحفر الروائي المعمق في التاريخ، على نحو تشتبك فيه أزمنة الماضي القريب والبعيد مع الحاضر والمستقبل، كما تتفاعل فيه مختلف الحضارات والإبداعات الإنسانية والصراعات أيضا".

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها. لمعرفة المزيد عن كيفية قيام الجائزة بذلك انظر إلى الصحفة أدناه.

يمكنكم قراءة مقتطفات من القائمة القصيرة عا2023 في "كتاب مقتطفات من القائمة القصيرة" على موقعنا هنا.

بالإضافة الى الجائزة السنوية، تدعم "الجائزة العالمية للرواية العربية" مبادرات ثقافية أخرى، وقد أُطلقت عام 2009 ندوتها الأولى (ورشة الكتّاب) لمجموعة من الكتّاب العرب الشباب الواعدين.