السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع الاشتراكات بالهاتف المحمول والثابت إلى 119.33 مليون عميل بنهاية يناير

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات، الصادر اليوم السبت، عن وزارة الاتصالات، أن عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغت نحو 119.33 مليون مشترك بنهاية يناير 2024 مقارنة بنحو 112.2 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023 بزيادة قدرها 7.13 مليون مشترك.

 

106.80 مليون اشتراك بالهاتف المحمول 

ولفت التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحول قفز إلى 106.80 ملايين مشترك بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 100.52 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل نمو سنوي 6.25% وشهري 0.45%، بعد أن سجل بنهاية دسيمبر الماضي 106.32 ملايين مشترك.

وأشار التقرير، إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجل نحو 99.30 % بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 95.10 % عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل نمو سنوي 4.20 % وشهري 0.30 %.

وأضاف أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.53 مليون مشترك بنهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 11.68 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل نمو سنوي 7.30 % وشهري 0.39 %.

21 مليون خط أرضي بالسنترالات 

 

ونوه بأن إجمالي سعة السنترالات بلغت نحو 21.04 مليون خط أرضي بنهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 21.65 مليون خط عن نفس الفترة عام 2023 بمعدل تغير سنوي 2.83 % وشهري 0.26 %.

وألمح التقرير، إلى أن معدل انتشار الهاتف الثابت في مصر بلغ 11.65 % في حين سجل عدد السنترالات نحو 1638 سنترالا منها نحو 1055 سنترالا في الريف.

90 % استحواذ القطاع المنازل على الهاتف الثابت 

وأشار التقرير، إلى أن القطاع المنزلي استحوذ علي 90% من عدد مشتركي الهاتف الثابت تليه القطاع التجاري بنحو 8% وأخير القطاع الحكومي 2%.

ونفذت الشركة المصرية للاتصالات خطة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر باستثمارات تخطت 100 مليار جنيه في حين استقبلت العام الجديد بالحصول على رخصة الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار بهدف تقديم خدمات متكاملة على الهاتف الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت.

الجيل الخامس يرفع جودة خدمات الاتصالات

وفي سياق متصل، طرح الجهاز القومي للاتصالات رخصة الجيل الخامس للشركة المصرية للاتصالات مقابل 150 مليون دولار، وتستهدف الشركة طرح خدمات الجيل الخامس تجاريا للمواطنين خلال أبريل الجاري.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الجيل الخامس سيؤدي إلى رفع سرعات الإنترنت إلى 50 ضعف الجيل الرابع وسيؤدي إلى تنشيط سوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

150 مليار جنيه لنشر كابلات الفايبر 

وتبحث الثلاث شركات المحمول الأخري الحصول على الرخصة، وتقوم بدراسة متانية لدراسة الجدوي في ظل انتشار الخدمات في عدد كبير من الأسواق التي تعمل بها هؤلاء المشغلين.

وأنفقت وزارة الاتصالات نحو 150 مليار جنيه لتحسين وتطوير ونشر كابلات الألياف الضوئية الفايبر لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة في ظل تنامي عدد مشتركي الاتصالات في مصر، وحققت الخطة رفع متوسط سرعات الانترنت الأرضي إلي 50 ميجا بايت في الثانية.

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