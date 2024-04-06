ثمار 6 مارس.. 10.8 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لـ3 شركات صرافة حكومية

جمعت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر ثلاثة بنوك حكومية، من النقد الأجنبي، ما قيمته 10 مليارات و830 مليون جنيه، منذ قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية والعربية بلغت نحو 4.230 مليار جنيه (أربعه مليار جنيه ومائتان وثلاثون مليون جنيه) ؜منذ إقرار البنك المركزي سعر صرف عادل ومرن للدولار.



وأشار "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه ما زال الإقبال كثيف على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فتره العمل، والتي تستمر خلال العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت)؛ نظرا لكثافة حجم التنازلات من العملاء.

ولفت إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 60.5%، يليه الريال السعودي بنسبة 24%، ثم اليورو بنسبة 13%؜، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبه 0.5%.

وفي ذات السياق، قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الجمعة، بلغت 136 مليون جنيه.



ونوه "محي الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية، وهو مؤشر مهم لعودة الثقة في الاقتصاد المصري؛ نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 600 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.



وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.