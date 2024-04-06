السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

ثمار 6 مارس.. 10.8 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي لـ3 شركات صرافة حكومية

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

جمعت ثلاث شركات صرافة تابعة لأكبر ثلاثة بنوك حكومية، من النقد الأجنبي، ما قيمته 10 مليارات و830 مليون جنيه، منذ قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي.

وقال عادل فوزي، رئيس شركة مصر للصرافة التابعة لبنك مصر، إن حصيله التنازلات من العملات الأجنبية والعربية بلغت نحو 4.230 مليار جنيه (أربعه مليار جنيه ومائتان وثلاثون مليون جنيه) ؜منذ إقرار البنك المركزي سعر صرف عادل ومرن للدولار.

وأشار "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه ما زال الإقبال كثيف على فروع الشركة المنتشرة في كل المحافظات وعددها 71 فرعًا، للتنازل عن العملات الأجنبية طوال فتره العمل، والتي تستمر خلال العطلة الأسبوعية (الجمعة والسبت)؛ نظرا لكثافة حجم التنازلات من العملاء.

ولفت إلى أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبه 60.5%، يليه الريال السعودي بنسبة 24%، ثم اليورو بنسبة 13%؜، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، والجنيه الإسترليني بنفس النسبة، وعملات مختلفة بنسبه 0.5%.

وفي ذات السياق، قال عبدالمجيد محيي الدين، رئيس شركة الأهلى للصرافة التابعة للبنك الأهلي، إن حصيلة بيع النقد الأجنبي داخل فروع الشركة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، منذ قرارات 6 مارس الماضي للبنك المركزي، موضحًا أن تعاملات أمس الجمعة، بلغت 136 مليون جنيه.

ونوه "محي الدين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن فروع الشركة البالغة 89 فرعًا تشهد زيادة كبيرة فى الإقبال على بيع مختلف العملات العربية والأجنبية، وهو مؤشر مهم لعودة الثقة في الاقتصاد المصري؛ نتيجة القرارات الاقتصادية الجديدة، متوقعًا أن تشهد حصيلة النقد الأجنبى نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة.

وأشار محمد رجائي، رئيس شركة كايرو للصرافة التابعة لبنك القاهرة، إلى أن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه، بلغت ما قيمته 600 مليون جنيه، وذلك من خلال 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، موضحًا أن وجود سعر موحد ساعد في القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الجارى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

حصيلة من النقد الأجنبي النقد الأجنبي مصر للصرافة بنك مصر التنازلات العملات الاجنبية كايرو للصرافة الأهلي للصرافة بنك القاهرة

مواد متعلقة

"WE" تحتفل بيوم اليتيم وتوزع الملابس الجديدة على 4000 طفل

جهود وزارة الاتصالات تمهد الطريق نحو مجتمع قائم على التكنولوجيا والابتكار

قبل العيد...اعرف مواعيد عمل البنوك في رمضان 2024

سعر الريال السعودي اليوم 24 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

9.4 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبي بـ3 شركات صرافة حكومية

"كاسبرسكي" تكشف 10 ملايين جهاز ضحية للبرمجيات الخبيثة وسرقة البيانات

تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بعد أداء الرئيس اليمين الدستورية

خبراء اتصالات: مصر ستجذب استثمارات كبيرة في مجال توطين صناعة الإلكترونيات

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

أهداه الطيب إلى الرئيس السيسى.. ماذا فى الإصدار الثانى لمجلة الأزهر؟

عاجل| ماذا ينتظر محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى مع طفل من ذوى الهمم فى احتفالية ليلة القدر

الإمام الطيب يُهدى الرئيس السيسى الإصدار الثانى من مجلة الأزهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية