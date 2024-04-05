الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"WE" تحتفل بيوم اليتيم وتوزع الملابس الجديدة على 4000 طفل

يوم اليتيم
يوم اليتيم

احتفلت الشركة المصرية للاتصالات "وي" بيوم اليتيم، الذي يوافق الجمعة الأولى من أبريل كل عام، من خلال إقامة مائدة إفطار رمضانية ضمت نحو 500 طفل، وتوزيع ما يزيد على 4000 طقم كامل من الملابس الجديدة على الأطفال الأيتام في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك في إطار حملتها التي أطلقتها بداية شهر رمضان المبارك تحت عنوان "دايمًا على بالي" التي تعد أكبر حملة إطعام وكساء خلال الشهر الكريم.

توزيع 1000 طقم كامل من الملابس الجديدة على الأطفال

وقامت المصرية للاتصالات "وي"، من خلال التعاون مع بنك الكساء المصري، وبإشراف من وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع 1000 طقم كامل من الملابس الجديدة على الأطفال في دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالإضافة إلى 3000 طقم من الملابس الجديدة على الأطفال في القرى والنجوع بمحافظتي أسوان وقنا؛ من أجل رسم البسمة وزرع الفرحة في قلوب الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك.

مائدة إفطار رمضانى لـ500 طفل 

في الوقت نفسه، وجهت المصرية للاتصالات الدعوة لنحو 500 طفل من عدد من دور الأيتام إلى مائدة إفطار رمضانية بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير؛ لتشاركهم الاستمتاع بالأجواء الرمضانية ورسم البهجة على وجوههم، مستعينة بمجموعة من المتطوعين من موظفي الشركة لمشاركة الأطفال أجواء الفرحة بقدوم عيد الفطر وتوزيع الملابس الجديدة عليهم.

 

حق الأطفال فى معايشة الأجواء الأسرية الدافئة

وقالت نجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالمصرية للاتصالات، إن أجمل ما يميز هذه المبادرة هي التأكيد على حق هؤلاء الأطفال في معايشة الأجواء الأسرية الدافئة ومشاركتهم فرحتهم بقدوم العيد، مشيرة إلى حرص موظفي الشركة على التطوع في المبادرة التي تؤكد إيمانهم بالدور المجتمعي الكبير الذي تؤديه المصرية للاتصالات كشركة وطنية رائدة في مجال المسئولية المجتمعية.

احتفلت الشركة المصرية للاتصالات يوم اليتيم الجمعة مائدة إفطار رمضانية 500 طفل

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