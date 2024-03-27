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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات: لم نتلقي أى عروض لبيع حصتنا في فودافون مصر

المهندس محمد نصر
المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات

قال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن الشركة تقوم بعمل اختبارات وتجارب علي الجيل الخامس مشيرا إلي أن الشبكة مؤهلة لتكنولوجيا الجيل الخامس.

واضاف نصر علي هامش سحور المصرية للاتصالات وي إن حصول المصرية للاتصالات علي أول رخصة للجيل الخامس سيحقق طفرة كبير في الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

وأكد نصر إن الشركة لم تتلق أى عروض للحصول على حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

وأشار نصر إلى أن التطبيقات الجديدة التي ستتيحها خدمات الجيل الخامس هى التي تقود احتياجنا للتكنولوجيا، والجيل الخامس له تطبيقات ستنتشر في مصر خلال الفترة المقبلة.

وتابع نصر أن الشركة بصدد التعاون مع شركات للموانئ تتطلب وجود تقنية الجيل الخامس في مصر.

 

 

 

 

 

 

 

المهندس محمد نصر المصرية للاتصالات الجيل الخامس الشبكة فودافون مصر

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