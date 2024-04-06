السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"تنظيم الاتصالات": رد 4.3 مليون جنيه للمستخدمين من شركات المحمول خلال 2023

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

أصدر  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقرير منظومة متابعة شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات عن عام 2023، والذي يعرض أهم المؤشرات المتعلقة بشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت الثابت وأجهزة التليفون المحمول، ونسبة ووقت الاستجابة لشكاوى العملاء بعد تصعيدها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

تغريم مقدمى خدمات الهاتف المحمول 2.3 مليون جنيه خلال 2023


وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى إصدار غرامات لمقدمي خدمات الهاتف المحمول بمبلغ 2.3 مليون جنيه خلال عام 2023، وذلك لمخالفة شركات المحمول معايير الاستجابة لشكاوى مستخدمي خدمات الهاتف المحمول.


انخفاض مخالفات الاستجابة لشكاوى المستخدمين


التنسيق المستمر مع مقدمي الخدمات فيما يتعلق بمنظومة تلقي والاستجابة للشكاوى مما أدى إلى امتثال مقدمي خدمات المحمول لمعايير تلقي وحل الشكاوى وانخفاض المخالفات بنسبة 48% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022.

 

المبالغ التي تم ردها إلى المستخدمين بعد ثبوت أحقيتهم من قبل الجهاز

 

تم رد 4.3 مليون جنيه للمستخدمين (من شركاتهم) بعد ثبوت أحقية شكواهم من قبل الجهاز خلال عام 2023، وكانت النسبة الأكبر للمبالغ التي تم ردها لشكاوى محافظ الهاتف المحمول بنسبة 77%.


79 مليون عملية استخدام للكود الموحد #155*


بلغ العدد الإجمالي لاستخدام الكود المختصر المجاني (*155#) 79 مليون عملية استعلام/ إلغاء للخدمة ترفيهية (أغانى، أخبار، العاب،...) منذ تاريخ تقديم الخدمة في يناير 2021 وبنحو 36 مليون عملية خلال عام 2023، وكان الجهاز قد أطلق خدمة الكود الموحد للحد من شكاوى المستخدمين الخاصة بإشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم أو رغبتهم.


3.5 مليون عملية منذ تطبيق التنقل بين مقدمى خدمات الإنترنت الثابت


أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد تنظيمية لتيسير خدمة نقل الإنترنت الثابت، حيث بلغ عدد عمليات الإلغاء 1.2 مليون عملية و2.3 مليون عملية اشتراك حتى الآن، مما أسهم في انخفاض عدد شكاوى نقل الإنترنت الثابت بنسبة 85%.


2 مليون عملية نقل لأرقام التليفون المحمول 


أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قواعد لتيسير خدمة نقل الأرقام من خلال إصدار قواعد تنظيمية لتيسير خدمة نقل الأرقام للتليفون المحمول خلال 24 ساعة، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات نقل الأرقام بين مقدمي الخدمة 800 ألف مستفيد خلال عام 2023 ليصل إجمالي عدد المستفيدين من الخدمة 2 مليون بنسبة زيادة 35% عن عام 2022.

الاتصالات شكاوى مستخدمي خدمات الإتصالات الهاتف المحمول شكاوى المستخدمين 79 مليون عملية تنظيم الاتصالات

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