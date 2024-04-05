26 رمضان.. موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

ترتفع معدلات البحث عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 26 رمضان والموافق بالميلادي 5 أبريل 2024، وكذلك مواعيد الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية.

ننشر في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 الموافق 26 رمضان للعام الهجري 1445، ومواعيد الصلاة في عدد من المحافظات.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:10 ص.

موعد أذان الظهر: 11:58 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:16 م.

موعد أذان العشاء: 7:36 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:14 ص.

موعد أذان الظهر:12:03 م.

موعد أذان العصر: 3:36 م.

موعد أذان المغرب: 6:22 م.

موعد أذان العشاء: 7:43 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 4:04 ص.

موعد أذان الظهر: 11:53 ص.

موعد أذان العصر: 3:27 م.

موعد أذان المغرب: 6:13 م.

موعد أذان العشاء: 7:33 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة مرسى مطروح

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.

موعد أذان الظهر: 12:14 م.

موعد أذان العصر: 3:47 م.

موعد أذان المغرب: 6:33 م.

موعد أذان العشاء: 7:54 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 4:13 ص.

موعد أذان الظهر: 11:59 ص.

موعد أذان العصر: 3:31 م.

موعد أذان المغرب: 6:18 م.

موعد أذان العشاء: 7:36 م.



موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:09 ص.

موعد أذان الظهر: 11:57 ص.

موعد أذان العصر: 3:30 م.

موعد أذان المغرب: 6:16 م.

موعد أذان العشاء: 7:35 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:14 ص.

موعد أذان الظهر: 11:56 ص.

موعد أذان العصر: 3:26 م.

موعد أذان المغرب: 6:12 م.

موعد أذان العشاء: 7:29 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:13 ص.

موعد أذان الظهر: 11:51 ص.

موعد أذان العصر: 3:19 م.

موعد أذان المغرب: 6:06 م.

موعد أذان العشاء: 7:21 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في العريش

موعد أذان الفجر: 3:58 ص.

موعد أذان الظهر: 11:476 ص.

موعد أذان العصر:3:21 م.

موعد أذان المغرب: 6:07 م.

موعد أذان العشاء: 7:27 م.

موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الغردقة

موعد أذان الفجر: 4:05 ص.

موعد أذان الظهر: 11:47 ص.

موعد أذان العصر: 3:18 م.

موعد أذان المغرب: 6:04 م.

موعد أذان العشاء: 7:21 م.

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