26 رمضان.. موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024
ترتفع معدلات البحث عن موعد آذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 26 رمضان والموافق بالميلادي 5 أبريل 2024، وكذلك مواعيد الصلاة اليوم في عدد من محافظات الجمهورية.
ننشر في التقرير التالي موعد أذان صلاة الفجر اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 الموافق 26 رمضان للعام الهجري 1445، ومواعيد الصلاة في عدد من المحافظات.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة القاهرة
موعد أذان الفجر: 4:10 ص.
موعد أذان الظهر: 11:58 ص.
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:16 م.
موعد أذان العشاء: 7:36 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الإسكندرية
موعد أذان الفجر: 4:14 ص.
موعد أذان الظهر:12:03 م.
موعد أذان العصر: 3:36 م.
موعد أذان المغرب: 6:22 م.
موعد أذان العشاء: 7:43 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة بورسعيد
موعد أذان الفجر: 4:04 ص.
موعد أذان الظهر: 11:53 ص.
موعد أذان العصر: 3:27 م.
موعد أذان المغرب: 6:13 م.
موعد أذان العشاء: 7:33 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة مرسى مطروح
موعد أذان الفجر: 4:24 ص.
موعد أذان الظهر: 12:14 م.
موعد أذان العصر: 3:47 م.
موعد أذان المغرب: 6:33 م.
موعد أذان العشاء: 7:54 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الفيوم
موعد أذان الفجر: 4:13 ص.
موعد أذان الظهر: 11:59 ص.
موعد أذان العصر: 3:31 م.
موعد أذان المغرب: 6:18 م.
موعد أذان العشاء: 7:36 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الزقازيق
موعد أذان الفجر: 4:09 ص.
موعد أذان الظهر: 11:57 ص.
موعد أذان العصر: 3:30 م.
موعد أذان المغرب: 6:16 م.
موعد أذان العشاء: 7:35 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة سوهاج
موعد أذان الفجر: 4:14 ص.
موعد أذان الظهر: 11:56 ص.
موعد أذان العصر: 3:26 م.
موعد أذان المغرب: 6:12 م.
موعد أذان العشاء: 7:29 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة أسوان
موعد أذان الفجر: 4:13 ص.
موعد أذان الظهر: 11:51 ص.
موعد أذان العصر: 3:19 م.
موعد أذان المغرب: 6:06 م.
موعد أذان العشاء: 7:21 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في العريش
موعد أذان الفجر: 3:58 ص.
موعد أذان الظهر: 11:476 ص.
موعد أذان العصر:3:21 م.
موعد أذان المغرب: 6:07 م.
موعد أذان العشاء: 7:27 م.
موعد أذان صلاة الفجر اليوم في محافظة الغردقة
موعد أذان الفجر: 4:05 ص.
موعد أذان الظهر: 11:47 ص.
موعد أذان العصر: 3:18 م.
موعد أذان المغرب: 6:04 م.
موعد أذان العشاء: 7:21 م.
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