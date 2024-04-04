الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين تتعاقد على 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح القابضة للصناعات الغذائية

سكر خام
سكر خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 250 ألف طن سكر خام مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) ومن المقرر وصولها خلال شهر مايو ويوليو وأغسطس 2024.

يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من سلعة السكر وقيام مجلس الوزراء بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بسرعة تدبير فجوة السكر.

وتجدر الإشارة إلى استمرار إنتاج السكر من قصب السكر، وكذلك إنتاج السكر من جانب شركات بنجر السكر.

القيادة السياسية المخزون الاستراتيجي سـلعة السـكر مجلس الوزراء التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

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