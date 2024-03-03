الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تتفادى الإصابة بمرض السكري؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 لا يحدث مرض السكري بين عشية وضحاها، وهناك العديد من العلامات والأعراض التي يظهرها الجسم قبل أن تصل مستويات السكر إلى مستوى عالٍ بما يكفي لتشخيص المرض.

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أسباب حدوث مرض السكري

وتحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري ،لكنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري في المستقبل القريب، ووفقًا لدراسة أجرتها مجلة لانسيت، فإن 101 مليون شخص في الهند، أي ما يقرب من 11.4٪ من سكان البلاد، يعيشون مع مرض السكري، في حين أن 136 مليون شخص يعيشون مع مرض السكري في البلاد.

يعد مستوى السكر في الدم الصائم 99 ملجم / ديسيلتر أو أقل أمرًا طبيعيًا، ويشير 100 إلى 125 ملجم / ديسيلتر إلى أنك مصاب بمقدمات مرض السكري، بينما يشير 126 ملجم / ديسيلتر أو أعلى إلى أنك مصاب بمرض السكري، زيادة العطش، وكثرة التبول، والتعب، وعدم وضوح الرؤية، وخدر في القدمين، والالتهابات المتكررة هي علامات على الإصابة بمرض السكري، ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون بدون أعراض أيضًا.

أعراض السكري

مقدمات السكري هي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم عن المستوى الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري من النوع الثاني. ما يجعل مقدمات السكري مثيرة للقلق بشكل خاص هو أنها تظهر في كثير من الأحيان دون أي أعراض ملحوظة.

 ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون لدى الأفراد "تعاني من أعراض الاعتلال العصبي مثل الحرق أو التنميل في القدمين.

 

عوامل الخطر

تساهم العديد من عوامل الخطر في الإصابة بمقدمات مرض السكري، وقد تشمل هذه العوامل التاريخ العائلي لمرض السكري، والسمنة، واستهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وقيادة نمط حياة غير مستقر، والمعاناة من الإجهاد المزمن، وجود كبد دهني، والمعاناة من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات،يعد تحديد عوامل الخطر هذه أمرًا بالغ الأهمية لبدء إجراءات الفحص المناسبة.

 

 

 

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