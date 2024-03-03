منها التنميل في القدمين.. علامات يجب الانتباه إليها للوقاية من السكري

لا يحدث مرض السكري بين عشية وضحاها، وهناك العديد من العلامات والأعراض التي يظهرها الجسم قبل أن تصل مستويات السكر إلى مستوى عالٍ بما يكفي لتشخيص المرض.

وتحدث مقدمات السكري عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتشخيص الإصابة بمرض السكري، لكنه يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمرض السكري في المستقبل القريب، وفقا لموقع "Hindustan Times".

دلالة مستوى السكر في الدم

يعد مستوى السكر في الدم الصائم 99 ملجم / ديسيلتر أو أقل أمرًا طبيعيًا، ويشير 100 إلى 125 ملجم / ديسيلتر إلى أنك مصاب بمقدمات مرض السكري، بينما يشير 126 ملجم / ديسيلتر أو أعلى إلى أنك مصاب بمرض السكري، زيادة العطش، وكثرة التبول، والتعب، وعدم وضوح الرؤية، وخدر في القدمين، والالتهابات المتكررة هي علامات على الإصابة بمرض السكري، ولكن في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون بدون أعراض أيضًا.

علامات تحذيرية لمرض السكري

"مقدمات السكري هي حالة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم عن المستوى الطبيعي، ولكنها ليست مرتفعة بما يكفي لتصنيفها على أنها مرض السكري من النوع الثاني.

وهو ما يجعل مقدمات السكري مثيرة للقلق بشكل خاص هو أنها تظهر في كثير من الأحيان دون أي أعراض ملحوظة، ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يكون لدى الأفراد "تعاني من أعراض الاعتلال العصبي مثل الحرق أو التنميل في القدمين، والتي يمكن أن تكون بمثابة علامات إنذار مبكر.

تساهم العديد من عوامل الخطر في الإصابة بمقدمات مرض السكري، وفقًا للدكتور بهارمال، وقد تشمل هذه العوامل التاريخ العائلي لمرض السكري، والسمنة، واستهلاك الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، وقيادة نمط حياة غير مستقر، والمعاناة من الإجهاد المزمن، وجود كبد دهني، والمعاناة من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات. يعد تحديد عوامل الخطر هذه أمرًا بالغ الأهمية لبدء إجراءات الفحص المناسبة.

طرق تشخيص مرض السكري

يعد تشخيص الإصابة بمقدمات مرض السكري أمرًا ضروريًا لأنه يمثل فرصة للتدخل من خلال تعديلات نمط الحياة، إن إجراء تغييرات في النظام الغذائي وعادات ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وكذلك ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة لمدة 30 إلى 45 دقيقة يوميًا، مع استكمالها بالتمارين الرياضية.

النظام الغذائي لمرضى السكري

ينصحك الأطباء عادة باتباع نظام غذائي لمرضى السكري عندما يتم تشخيص إصابتك بمقدمات السكري، يُنصح بتناول الحبوب الكاملة والخضروات الخضراء والفواكه والبروتينات والأغذية الليفية، بينما يجب تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات.

عندما يتعلق الأمر بالتعديلات الغذائية، ركز على تقليل استهلاك الكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية. وبدلًا من ذلك، أعط الأولوية لتناول الخضار الورقية الخضراء وكميات مناسبة من البروتين. يمكن أن تساعد هذه التغييرات الغذائية في تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الصحة العامة.

هل يمكن عكس مرض السكري؟

لا تظهر أعراض مقدمات السكري دائمًا، فهو اضطراب غالبًا ما يتم تجاهله. وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ويتسبب في مخاطر صحية كبيرة. ويمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني أو تأخيره بشكل فعال عن طريق الكشف المبكر من خلال الفحص.