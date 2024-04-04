الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص 1601 مريض خلال قافلة طبية مجانية في "خورشيد" بالإسكندرية

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية بقرية خورشيد استمرت يومين  بوحدة قرداحي بقرية خورشيد بمنطقة المنتزه بالإسكندرية، والتي تبعد 21 كم عن أقرب مستشفي عام (مستشفى أبوقير العام)، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 8 تخصصات (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - نساء - تنظيم أسرة - جلدية - رمد) وشارك فيها 55عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.


وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1601 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جهتها؛ قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 386 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و80 تحليلًا بمعمل الطفيليات و10 أشعة سينية، فضلاً عن فحص 176 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 549 مواطنًا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف، محافظة الإسكندرية، أن مديرية الصحة تنفذ وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية عدد 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر أبريل.

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قافلة طبية قرية خورشيد الكشف الطبى العلاج على نفقة الدولة مديرية الصحة بالإسكندرية

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