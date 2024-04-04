الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق 6 منشآت ورفع 170حالة إشغال خلال حملة مفاجئة بالمنتزه فى الإسكندرية

حملات بحى المنتزه
حملات بحى المنتزه أول بالإسكندرية

شنت إدارة إشغال الطريق، بحي المنتزه أول بـالإسكندرية حملات مفاجئة، لإزالة الإشغالات وتنفيذ قرارات الغلق، في إطار تكليفات اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس الحي، بمواصفات الحملات الرقابية بنطاق الحي.

استهدفت الحملة كل من شوارع أمين خيرت الغندور، وميدان توريل، وجمال عبدالناصر وشارع 15من ملك حفني قبلي، وميدان 27 سيدي بشر الترام.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 170 حالة إشغال متنوعة، وغلق 6 منشآت تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق، والتنبيه بعدم تكرار المخالفة.

تنفيذ أعمال ترميمات الشوارع بحي المنتزه

كما واصل الحي أعمال ترميمات الشوارع، حيث تم التنسيق بين إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الطرق ومراقبة النظافة بالحي لترميم الحفر والنقر بكل من  شارع ملك حفني بحري، وشارع محمد نجيب، وشارع جمال عبدالناصر، وشارع 30، وتمت أعمال الترميم بطبقة من سن الطرق ومن خلال عمال ومعدات مراقبة النظافة بالحي.

تيسير حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطن 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ببدء أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقًا للأولويات، وذلك لرفع المعاناة عن المواطنين وتيسيرًا للحركة المرورية.

ووجه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الترميم وتكثيف المرور على الشوارع بنطاق كل حي، مشددًا عليهم بعدم السماح بأي تقصير في ذلك، كما وجه بالحصر المستمر لجميع الطرق والمناطق التي تحتاج لرفع كفاءة، ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقًا للأولويات والاحتياجات.

وقال إننا نعمل على جعل الإسكندرية خالية من الحفر والمطبات، والعمل وفق خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة والمحاور المرورية على مستوى الأحياء  لتحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.

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