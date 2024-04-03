"زراعة الإسكندرية" تعقد اجتماعا تحضيريا لمناقشة خطة العمل خلال عيد الفطر

عقد الدكتور إبراهيم قاسم - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إجتماع لتنسيق العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتواجد والمرور وخاصةً لمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام العطلة الرسمية أيضًا، وتكثيف المرور لرصد أي مخالفات وقت حدوثها ويتم تسجيلها على المنظومة ويمنع المخالف من صرف الأسمدة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مصطفى البمبي - المراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية بالإسكندرية، والمهندسة نجوان أحمد فوزى - مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بالإسكندرية، والمهندسة تريزا سعد عطا - مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى بالإسكندرية، ومديري الإدارات الزراعية الأربع ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات ومديري ومشرفي الجمعيات الزراعية.

سعر أردب القمح 2000 جنيه

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على توعيه المزارع من خلال المرور وتنفيذ الندوات الإرشادية على أهمية توريد القمح هذا العام، حيث بلغ سعر التوريد لأردب القمح هذا العام لـ2000 جنيه.

بدء موسم الزراعة الصيفي بالإسكندرية

وقد أعلن وكيل وزارة الزراعة إنتهاء الموسم الشتوي في 31 مارس، وإستقبال الموسم الصيفي إبتداءًا من 2إبريل، ولابد من التأكد من دقة البيانات وصحتها ومطابقتها للحصر الفعلي قبل تسجيله بالمنظومة استعدادا لصرف مستحقات الحائزين، مشيرًا إلى أن المزارع يتم صرف الأسمدة له على 25 فدانا وليس على إجمالي المساحة ما عدا الجهات الاعتبارية.

وتم التنبيه أيضًا بضرورة تكثيف المرور وسرعة عودة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة الأنقاض بالتنسيق مع الجهات المعنية في حالة وجود تعدي، والتأكيد على توحيد البيانات المشتركة بين الإدارات ويراعي الدقة عند إستخراج الشهادات والإفادات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بالتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وإزالتها فى المهد.