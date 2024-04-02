الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من نواب مدينة جينتشنغ الصينية لبحث التعاون

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من مجلس نواب مدينة جينتشنغ

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية، وذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية في إطار تعزيز سبل التعاون.

ورحب المحافظ،  بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

وأشار  المحافظ،  إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية، لافتًا إلى أن تكرار زيارات الوفود الصينية هي أكبر دليل على قوة العلاقات بين مصر والصين في ظل تبادل الخبرات المستمر بين البلدين.

ومن جانبه، وجه رئيس الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال خاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن سبب الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتحدث رئيس الوفد، عن مقاطعة شانسي الصينية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، فضلًا عن اقتصادها القوي، حيث تبلغ مساحتها 9490 كم وعدد سكانها يتعدى 2 مليون نسمة.

وأعرب رئيس الوفد، عن حرصه على تقوية أواصر التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شانسي الصينية.

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محافظ الإسكندرية نواب مدينة جينتشنغ المقاطعات الصينية تبادل الخبرات مصر والصين

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