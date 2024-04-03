الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"شباب ورياضة الإسكندرية" تنفذ أنشطة متنوعة لطلبة وطالبات بشاير الخير

أنشطة لطلاب بشاير
أنشطة لطلاب بشاير الخير

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الأربعاء من خلال إدارة اعداد القادة، عدد من الأنشطة المتنوعة بمشروع بشاير الخير ضمن برنامج مشروع بشاير الخير لتنمية القدرات الإبداعية والفكرية والرياضية.

تضمن النشاط خطوات المشروع الصغير، والذي استهدف طلاب مدرسة محمد محمود حربي الإعدادية، من أبناء بشاير الخير.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية: “نولي اهتماما خاصا بأبناء بشاير الخير، ونبذل أقصى جهد لشغل أوقات الفراغ بكل ماهو مفيد:”.

وأضافت، في بيان لها اليوم، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تسعى لتقديم كل الأنشطة في كافة المجالات لأبناء هذا المشروع الذي يعد أحد أهم إنجازات الدوله المصرية، حيث يعد مشروع بشاير الخير هو حل جذري للقضاء على مشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ عام2011 في الإسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.

أشارت إلى أن هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة دورة القيادة التطوعية ونشر ثقافة العمل التطوعي لأعضاء نادى التطوع بمركز شباب النصر المنفذة على مدار يومين وذلك ضمن خطة نادى التطوع.

وألقيت محاضرة عن أهمية العمل التطوعي وتقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، ويعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لديه.

ويساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع، كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة.

مديرية الشباب والرياضة اعداد القاده مشروع بشاير الخير طلاب المد محافظة الاسكندرية

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