الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيجاتك في السر سبب ثروتك؟.. لجين عمران توضح لـ"حبر سري"

لجين عمران
لجين عمران

قالت الإعلامية لجين عمران، إنها لم تتزوج بالسر من قبل، معبرًا:" جميع زيجاتي ماكانت في العلن، ولكن اتعملت من تجارب الوسط الفني الاحتفاظ بالخصوصية بصورة كبيرة".

ثروة لجين عمران

وأكدت الإعلامية لجين عمران، خلال لقائها ببرنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن مصدر ثروتها المالية هو عملها على مدار الـ 21 سنة الماضية.

وأضافت:"  أنا اجتهد في عملي وأحب التحدي وبالتالي اجتهادي عاد علي بالثروة، ومن يقول أن جمعت ثروتي بطرق أخرى يأتي لي بالإثباتات".

الزواج من رجل إماراتي 

وتابعت:" تركت السعودية عام ٢٠٠٠ وبعد تقاعد ولدي عن العمل شجعت أسرتي على نقل مقر إقامتنا إلى البحرين، وأنا الآن متزوجة من رجل إماراتي".

لجين عمران اسما ابراهيم حبر سري القاهرة والناس الإعلامية لجين عمران زوج لجين عمران

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