اليوم الـ179 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال مناطق متفرقة بغزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ179 من العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من مدينة رفح جنوب قطاع غزة 6 شهداء وعددًا من الجرحى من تحت ركام منزل يعود لعائلة زعرب، بعد تعرضه للقصف من قبل طائرات الاحتلال الحربية، ونقلوا إلى مستشفى أبويوسف النجار في المدينة.

استهداف طائرات الاحتلال مسجد البشير وسط دير البلح

وفي خان يونس، استشهد وأصيب عدد من الموطنين إثر قصف الاحتلال عددًا من المنازل في المنطقة الشرقية، وفي وسط المدينة.

كما استشهد عدة مواطنين بينهم أطفال عقب استهداف طائرات الاحتلال مسجد البشير وسط دير البلح، كما تضرر عدد من المنازل المجاورة جراء القصف.

قذائف على منطقة المغراقة ووادي غزة وشمال النصيرات

كما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف على منطقة المغراقة ووادي غزة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في حي الزيتون، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حيي تل الهوى والشيخ عجلين، مما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وإصابة 6 آخرين، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، كما أقدم طيرانه أيضًا على شن غارة استهدفت موكبًا للعمل الإغاثي الإنساني في وسط قطاع غزة، الأمر الذي أدى لارتقاء عدد من شهداء الواجب الإنساني من المؤسسات الإغاثية لأصدقاء الشعب الفلسطيني، الذين يقدمون الخدمات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني المحاصرين في قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي إلى 32,845

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 32,845 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75,392 مصاب، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.