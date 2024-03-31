أبو الغيط يدعو نيوزيلندا إلى الاعتراف بدولة فلسطين كونها طريقا للتسوية السلمية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نيوزيلندا إلى اتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين، كون ذلك طريقا لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط، اليوم الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالعاصمة المصرية، القاهرة، نائب رئيس الوزراء، وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، إن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أشاد أبو الغيط بموقف نيوزيلندا الرافض للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار.

وأضاف أن أبو الغيط شدد، خلال اللقاء، على ضرورة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في غزة، والعمل على وقف نزيف الدم الذي استمر شهورا داخل القطاع، وإغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية، وفق آلية مستدامة وموثوقة.