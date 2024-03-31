الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية أمام أبو مازن

أدّت الحكومة الفلسطينية الجديدة التاسعة عشرة برئاسة د.محمد مصطفى، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في مقر الرئاسة برام الله.

وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة، واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.

وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس محمود عباس اجتماعا للحكومة الجديدة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة وضمان كرامة وصمود المواطنين من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لأداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.

وأوضح الرئيس عباس أنه على رأس هذه المهام الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.

وأكد “أبو مازن” أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن من مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.

أبرز الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة

من أبرز الوزراء في الحكومة الفلسطينية الجديدة، محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمغتربين، شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل، زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية، عمر أكرم عمران البيطار وزيرا للمالية وائل محمد محمود زق وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، سامي أحمد عارف حجاوي وزيرا للحكم المحلي، ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة، أمجد سعد سليمان برهم وزيرا للتربية والتعليم العالي، إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل، محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.