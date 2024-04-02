الرئيس الإيرانى: هجوم إسرائيل على قنصليتنا فى دمشق "لن يمر دون رد"

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إن الهجمات التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق وأدت لمقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري، لن تمر من دون رد.

وتوعد رئيسي، “يوما بعد يوم، نشهد تعزيز جبهة المقاومة واشمئزاز وكراهية الدول الحرة للطبيعة غير الشرعية لإسرائيل”، مضيفاً أن هذه الجريمة الجبانة لن تمر دون رد.

وأفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة عاجلة اليوم الثلاثاء، بشأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

مصر تدين استهداف القنصلية الإيرانية فى دمشق

وأدانت مصر، استهداف مقر القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نرفض رفضًا قاطعًا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر، ونتضامن مع سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".

كما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقالت الخارجية اللبنانية، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقًا موصوفًا للقانون الدولي، وانتهاكًا خطيرًا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

كما ندد حزب الله اللبناني بالغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت، أمس الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وقُتل فيها القيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي، مؤكدًا أن "هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام".

وقال الحزب، في بيان، إن “القائد الكبير الشهيد الغالي محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدم عمل المقاومة في لبنان”، مشددًا على أن اغتياله “جريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام"، وفق وكالة "فرانس برس”.