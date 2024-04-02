العراق يدين الهجوم الإسرائيلى على القنصلية الإيرانية فى دمشق

أدانت العراق، أمس الإثنين، الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وأكدت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها، أن استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، يُمثل انتهاكًا واضحًا وصارخًا للقانون الدولي وللسيادة السورية.

وحذرت الخارجية العراقية من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية.

وأضافت الوزارة أن توسيع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضي وعدم والاستقرار.

ودعت الخارجية العراقية المجتمع الدولي مجددا إلى التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية.