الحرس الثورى يعلن مقتل 7 مسئولين فى هجوم على قنصلية دمشق

قال الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، إن ثاني قائد عسكري إيراني كبير قتل في هجوم على القنصلية في دمشق.

وذكر بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني أن 7 مسئولين في الحرس الثوري الإيراني قتلوا في الهجوم على دمشق، من بينهم القائدان الإيرانيان البارزان محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي.

أضاف البيان أنه تم تسمية الحاج رحيمي باعتباره القائد الثاني الذي قُتل في الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية، وفقًا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية مساء الإثنين.

وبحسب ما ورد كان الحاج رحيمي منسقًا لفيلق القدس، وفقًا لوكالة تسنيم نيوز شبه الرسمية الإيرانية.

كما ذكر بيان الحرس الثوري الإيراني أسماء خمسة مسئولين آخرين قتلوا، من بينهم حسين أمان إلاهي، ومهدي جلالاتي ومحسن صدقات وعلي أغبابائي وعلي صالحي روزبهاني، وبذلك يصل إجمالي عدد القتلى إلى سبعة أشخاص على الأقل.

السلطات السورية: غارة إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية

وقالت السلطات السورية إن غارة إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن قائدا كبيرا في الحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي كان من بين القتلى.

وأظهرت الصور الدخان والغبار يتصاعد من المبنى متعدد الطوابق المجاور للسفارة الإيرانية على طريق سريع في حي المزة الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وقالت وزارة الدفاع السورية إن الطيران الإسرائيلي استهدف مبنى القنصلية من اتجاه هضبة الجولان المحتلة، وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقتها، لكن صواريخ أخرى اخترقتها و"دمرت المبنى بالكامل، ما أدى إلى مقتل وجرح كل من كان بداخله".