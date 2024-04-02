الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله: القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية بدمشق لن يمر دون انتقام

القصف الإسرائيلى
القصف الإسرائيلى للقنصلية الإيرانية بدمشق

ندد حزب الله اللبناني بالغارة الجوية الإسرائيلية التي دمرت، أمس الإثنين، مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وقُتل فيها خصوصًا القيادي في الحرس الثوري الإيراني العميد محمد رضا زاهدي، مؤكدًا أن «هذه الجريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام».

وقال الحزب، في بيان، إن «القائد الكبير الشهيد الغالي محمد رضا زاهدي كان من الداعمين الأوائل والمضحين والمثابرين لسنوات طويلة من أجل تطوير وتقدم عمل المقاومة في لبنان»، مشددًا على أن اغتياله «جريمة لن تمر دون أن ينال العدو العقاب والانتقام»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أمس الإثنين، أعلن السفير الإيراني في سورية أن بلاده «سترد في شكل حاسم» على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق الإثنين.

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