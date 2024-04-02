الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المطبخ المركزى العالمى": تعرضنا للقصف فى دير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلى

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

علقت منظمة المطبخ المركزي العالمي على مقتل 7 من أعضاء فريقها في قطاع غزة خلال غارة جوية إسرائيلية.

وقالت المنظمة إن القتلى الـ7 من أستراليا وبولندا وبريطانيا، ولديهم جنسيات مزدوجة من أمريكا وكندا وفلسطين، لافتة إلى أن "الهجوم ليس على منظمتنا فحسب بل على المنظمات الإنسانية جميعها".

الفريق يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا

وتابعت المنظمة، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية الغد الإخبارية، اليوم الثلاثاء: "فريقنا  تعرض للقصف أثناء مغادرتنا مستودعًا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، حيث كان الفريق يتحرك في منطقة منزوعة السلاح بسيارتين مصفحتين ومركبة أخرى تحمل شعارنا".

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